Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Çankırı'da

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Hamdi Bilge Aktaş'ı ziyaret etti.

28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etmek için kente gelen Orgeneral Çetin, Valilik önünde Vali Aktaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Vali Yardımcısı Zeki Karaca, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkur tarafından karşılandı.

Valilik şeref defterini imzalayan Orgeneral Çetin ve Müsteşar Yardımcısı Çataklı'ya Vali Aktaş tarafından tuz lambası hediye edildi.

Daha sonra Vali Aktaş'ın makamına geçen Orgeneral Çetin ve Müsteşar Yardımcısı Çataklı, Vali Aktaş'la bir süre sohbet etti.

