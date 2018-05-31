Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Çankırı'da

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Çataklı, Çankırı Belediyesince kurulan çadırda verilen iftara katıldı.
Karatekin Mahallesi Sultan Süleyman Cami yanına kurulan iftar çadırına gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Çataklı, burada Vali Hamdi Bilge Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt tarafından karşılandı.
İftar çadırında vatandaşlarla yemek yiyen Orgeneral Çetin ve beraberindekiler, akşam namazını Sultan Süleyman Camisi'nde kıldı, daha sonra cami yanında bulunan tarihi Çivitçioğlu Medresesi'ne geçti.
Medresede ebru ustasından ebru sanatı hakkında bilgi alan Orgeneral Çetin, burada ebru yaptı, medresede beraberindekilerle bir süre sohbet etti.
Orgeneral Çetin ve Müsteşar Yardımcısı Çataklı'ya, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz tarafından tuz lambası ve tablo hediye edildi. Çetin ve Çataklı daha sonra kentten ayrıldı.
NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)
AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı
Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı
Ne Rusya, ne de Kuzey Kore! ABD, yeni düşmanını açıkladı: Çin
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman gazeteci Tim Sebastian arasında gerginlik
Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı
İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu
Nagehan Alçı paylaşımları Twitter'ı salladı
Pakistan sıcaktan kavruluyor: 44 derece
Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması
WhatsApp'ta bir dönemin sonu! Artık herkes kullanamayacak: Yaş sınırı geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum