HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Çankırı'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 22:32 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Çankırı'da

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Çataklı, Çankırı Belediyesince kurulan çadırda verilen iftara katıldı.

Karatekin Mahallesi Sultan Süleyman Cami yanına kurulan iftar çadırına gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Çataklı, burada Vali Hamdi Bilge Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt tarafından karşılandı.

İftar çadırında vatandaşlarla yemek yiyen Orgeneral Çetin ve beraberindekiler, akşam namazını Sultan Süleyman Camisi'nde kıldı, daha sonra cami yanında bulunan tarihi Çivitçioğlu Medresesi'ne geçti.

Medresede ebru ustasından ebru sanatı hakkında bilgi alan Orgeneral Çetin, burada ebru yaptı, medresede beraberindekilerle bir süre sohbet etti.

Orgeneral Çetin ve Müsteşar Yardımcısı Çataklı'ya, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz tarafından tuz lambası ve tablo hediye edildi. Çetin ve Çataklı daha sonra kentten ayrıldı.

PARTNERUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınızUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'derslerini verelim' dedi ve bu çağrıyı yaptıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'derslerini verelim' dedi ve bu çağrıyı yaptı
"Dolar daha da düşecek"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Çataklı iftar çadırı Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Sultan Süleyman Camisi

En Çok Okunan Haberler

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

MHP'li Mustafa Kalaycı: Af çıkacak bunun geri dönüşü yok

MHP'li Mustafa Kalaycı: Af çıkacak bunun geri dönüşü yok

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının reyting yarışının sonuçları

24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının reyting yarışının sonuçları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte il il cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları 1 Haziran - Mübarek Cuma için yazılmış en güzel Cuma mesajları resimli 2018

Cuma mesajları 1 Haziran - Mübarek Cuma için yazılmış en güzel Cuma mesajları resimli 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'derslerini verelim' dedi ve bu çağrıyı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'derslerini verelim' dedi ve bu çağrıyı yaptı

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 31 Mayıs 2018 Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 31 Mayıs 2018 Süper Loto sonuçları

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı

Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.