Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Çankırı'da iftar yaptı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Çankırı ziyareti kapsamında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çankırı'ya gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin ve beraberindeki İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Çataklı, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş’ı ziyaretinin ardından Karatekin Mahallesi'nde bulunan Sultan Süleyman Cami yanındaki iftar çadırında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Orgeneral Çetin ve beraberindekiler iftar sonrasında Sultan Süleyman Cami'nde akşam namazı kıldı. Ardından tarihi Çivitçioğlu Medresesi'ni ziyaret eden Orgeneral Çetin, burada ebru yaptı. Orgeneral Çetin, buradaki ziyaretinin ardından Çankırı’dan ayrıldı. Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Orgeneral Çetin'e tuz lambası ve el yapımı tablo hediye etti.

Gerçekleştirilen ziyarete Vali Aktaş'ın yanı sıra Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ile diğer yetkililer de katıldı.

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