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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Düzce'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 16:40 | Son Güncelleme

Orgeneral Arif Çetin, Düzce Valisi Zülkif Dağlı'ya ziyarette bulundu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Düzce Valisi Zülkif Dağlı'yı ziyaret etti.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etmek için kente gelen Orgeneral Çetin, Valilik önünde Vali Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz tarafından karşılandı.

Valilik şeref defterini imzalayan Orgeneral Çetin, daha sonra makam odasına geçerek burada Vali Dağlı ile bir bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dağlı, Orgeneral Çetin'e teşekkür etti.

Vali Dağlı, Çetin'e ebru tablo, Çetin ise Dağlı'ya jandarma plaketi hediye etti.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Jandarma Genel Komutanı

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