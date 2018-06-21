Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Giresun'da

GİRESUN (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'nı ziyaret ettiği bildirildi.

Giresun Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orgeneral Çetin, Vali Sarıfakıoğulları ile makamında bir süre görüştü.

Orgeneral Çetin, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Sarıfakıoğulları, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Giresun Jandarma Komutanı Albay Bahattin Murat Yakın ve İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da yer aldı.

