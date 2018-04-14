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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Hakkari'de (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 19:50 | Son Güncelleme

ESNAFI ZİYARET ETTİ Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile beraberindeki komutanlar, Hakkari merkezde bulunan esnafla bir araya geldi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Hakkari'de (2)

ESNAFI ZİYARET ETTİ
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile beraberindeki komutanlar, Hakkari merkezde bulunan esnafla bir araya geldi. Esnafla sohbet eden Orgeneral Çetin'e, Hakkari'nin yaylalarından toplanan uçkun ikram edildi. Vatandaşlarla sohbet edip çay içen Orgeneral Çetin'in geceyi Hakkari'de geçireceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Hakkari'de (2)Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Hakkari'de (2)Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Hakkari'de (2)Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Hakkari'de (2)

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