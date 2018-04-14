Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Hakkari'de

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki komutanlar Hakkari Valiliği'ni ziyaret etti.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, tarafından karşılanan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Komutanlar, daha sonra valilik makamına geçerek, Vali Toprak ile bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toprak, komutanlarla bir süre sohbet ettikten sonra, Orgeneral Arif Çetın'e plaket takdim etti.

Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki komutanlar, valilik ziyareti sonrası İl Emniyet Müdürlüğü'ne geçerek, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu görüştü. Geceyi Hakkari'de geçireceği belirtilen Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki komutanların, akşam saatlerinde Hakkari esnafıyla bir araya geleceği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI