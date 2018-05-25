Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kars'ta

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kars Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.
Orgeneral Çetin'e, ziyaretinde Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Abdullah Koçum da eşlik etti.
Kars'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çetin, Vali Doğan'a plaket takdim etti.
Çetin'i makamında ağırlayan Vali Doğan da ziyaretten memnuniyet duyduğunu söyleyerek, Çetin'e işlemeli vazo takdim etti.
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