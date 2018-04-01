HABER

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kato Dağına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 19:48 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı’na çıkarak, üs bölgesindeki askerlerle bir araya geldi.Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağındaki birlikleri ziyaret etmek amacıyla Şırnak’a geldi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kato Dağına çıktı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı’na çıkarak, üs bölgesindeki askerlerle bir araya geldi.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağındaki birlikleri ziyaret etmek amacıyla Şırnak’a geldi. Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına gelen Orgeneral Çetin’i Vali Aktaş ve Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı karşıladı. Orgeneral Çetin, Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığında Vali Aktaş ve Tümen Komutanı Tümgeneral Tarakcı’dan bölgede devam eden operasyonlara ilişkin bilgi aldı.
Görüşmenin ardından Beytüşşebap ilçesinde konuşlu Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığına geçen Vali Aktaş ve Orgeneral Çetin, burada yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.
Brifingin ardından Kato Dağında konuşlu üs bölgesini ziyaret etmek üzere Kato Dağı’na çıkan Vali Aktaş ve Orgeneral Çetin’e; 23’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, Beytüşşebap Kaymakamı Murat Şener ve Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanı Jandarma Albay Murat Bulut da eşlik etti. Orgeneral Çetin, burada görev yapan askerlere moral moral amaçlı bir süre sohbet etti.
Daha sonra Beytüşşebap ilçesine bağlı Mezra köyünde konuşlu birlikleri de ziyaret eden Vali Aktaş ve Orgeneral Çetin, burada da yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra ziyaretlerini tamamlayarak Şırnak’tan ayrıldı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kato Dağına çıktı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kato Dağına çıktı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kato Dağına çıktı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kato Dağına çıktı

İşte Bahçeli'nin masasındaki son anket!İşte Bahçeli'nin masasındaki son anket!
TSK'dan flaş açıklama! İşte o rakamTSK'dan flaş açıklama! İşte o rakam
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklamasıYunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

İlginizi Çekebilir

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor

Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor

Tesadüf ortaya çıkardı! PKK ve FETÖ'ye alışmıştık şimdi de...

Tesadüf ortaya çıkardı! PKK ve FETÖ'ye alışmıştık şimdi de...

5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı

5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı

Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan duyurdu! 'Afrin'den öte hedefler var'

Erdoğan duyurdu! 'Afrin'den öte hedefler var'

Karabük'ten kötü haber! 2 şehit, 10 yaralı

Karabük'ten kötü haber! 2 şehit, 10 yaralı

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Erdoğan kamuflajı giydi! İşte fotoğraflar

Erdoğan kamuflajı giydi! İşte fotoğraflar

İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!

Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.