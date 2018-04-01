Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kato Dağına çıktı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı’na çıkarak, üs bölgesindeki askerlerle bir araya geldi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağındaki birlikleri ziyaret etmek amacıyla Şırnak’a geldi. Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına gelen Orgeneral Çetin’i Vali Aktaş ve Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı karşıladı. Orgeneral Çetin, Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığında Vali Aktaş ve Tümen Komutanı Tümgeneral Tarakcı’dan bölgede devam eden operasyonlara ilişkin bilgi aldı.

Görüşmenin ardından Beytüşşebap ilçesinde konuşlu Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığına geçen Vali Aktaş ve Orgeneral Çetin, burada yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Brifingin ardından Kato Dağında konuşlu üs bölgesini ziyaret etmek üzere Kato Dağı’na çıkan Vali Aktaş ve Orgeneral Çetin’e; 23’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, Beytüşşebap Kaymakamı Murat Şener ve Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanı Jandarma Albay Murat Bulut da eşlik etti. Orgeneral Çetin, burada görev yapan askerlere moral moral amaçlı bir süre sohbet etti.

Daha sonra Beytüşşebap ilçesine bağlı Mezra köyünde konuşlu birlikleri de ziyaret eden Vali Aktaş ve Orgeneral Çetin, burada da yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra ziyaretlerini tamamlayarak Şırnak’tan ayrıldı.