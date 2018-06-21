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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Ordu'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 20:54 | Son Güncelleme

Orgeneral Arif Çetin, Ordu Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ordu Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birliklere teftiş ve denetlemede bulunmak üzere kente gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Seddar Yavuz'a ziyarette bulundu.

Valilik binası önünde Vali Yavuz tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i Valilikte ağırlamaktan onur duyduğunu ifade eden Vali Yavuz, "Jandarma Genel Komutanımız Sayın Orgeneral Arif Çetin Paşamız, bugün ilimize geldiler ve Valiliğimize ziyarette bulundular. Kendisine ziyaretleri vesilesiyle şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Vali Yavuz, şöyle devam etti:

"Değerli komutanımızla bölgemizdeki güvenlik durumunu değerlendirme fırsatımız olacak. Kıymetli komutanımıza ve ekibine bir kez daha 'ilimize hoş geldiniz' diyorum. İlimize göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. İlimizin güvenliği konusunda önemli çalışmalarda bulunan Sayın Paşamıza ve kıymetli ekibine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Orgeneral Çetin ise "Kadim şehir, huzur şehri Ordu'da bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Ordu ilimizin huzuruna daha fazla huzur katmak için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Yeter ki buradaki vatandaşlarımız daha huzurlu ve mutlu olsunlar." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz ile Orgeneral Çetin, birbirlerine hediye takdim etti.

Ziyarette, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Genel Sekreter Albay Hilmi Atabay, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve Ordu İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer de hazır bulundu.

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