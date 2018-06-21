Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Ordu'da

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ordu Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birliklere teftiş ve denetlemede bulunmak üzere kente gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Seddar Yavuz'a ziyarette bulundu.

Valilik binası önünde Vali Yavuz tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i Valilikte ağırlamaktan onur duyduğunu ifade eden Vali Yavuz, "Jandarma Genel Komutanımız Sayın Orgeneral Arif Çetin Paşamız, bugün ilimize geldiler ve Valiliğimize ziyarette bulundular. Kendisine ziyaretleri vesilesiyle şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Vali Yavuz, şöyle devam etti:

"Değerli komutanımızla bölgemizdeki güvenlik durumunu değerlendirme fırsatımız olacak. Kıymetli komutanımıza ve ekibine bir kez daha 'ilimize hoş geldiniz' diyorum. İlimize göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. İlimizin güvenliği konusunda önemli çalışmalarda bulunan Sayın Paşamıza ve kıymetli ekibine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.