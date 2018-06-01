Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Sakarya'da

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'na ziyarette bulundu.

Orgeneral Çetin, Valilik önünde Vali Balkanlıoğlu, Vali Yardımcıları Bekir Dınkırcı, Erdoğan Ülker ve İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit tarafından karşılandı.

Valilik şeref defterini imzalayan Orgeneral Çetin, daha sonra makam odasına geçerek Vali Balkanlıoğlu ile bir süre görüştü.

Balkanlıoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çetin'e teşekkürlerini sundu.

Ziyaretin sonunda Vali Balkanlıoğlu, Çetin'e vazo, Çetin ise Balkanlıoğlu'na jandarma plaketi hediye etti.

