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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Şırnak'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 20:17 | Son Güncelleme

Şırnak'ta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Çetin: - "Valimiz ve Belediye Başkanımızın destekleriyle eskiden çok daha huzurlu ve güvenli bir Şırnak'ı gördüm. Bunun daha da artmasını ve pekişmesini istiyoruz"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Şırnak'ta esnafı ziyaret etti.

Beraberindekilerle Atatürk Mahallesi Sanat Sokağı'ndaki esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Çetin, kenti terörden arınmış görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şırnak'ı çok canlı gördüğünü ifade eden Çetin, şunları söyledi:

"Allah'ın yardımı ile askerimizin, jandarmamızın, polisimizin, korucumuzun, vatandaşlarımızın gayreti ve alınan güvenlik tedbirleriyle, herkesin mutlu bir şekilde terör olmadan, insanların huzuru bozulmadan hayatını devam ettirmesi hepimizin isteğidir."

Ziyarette Çetin'e, Vali Mehmet Aktaş, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler Okulu (MEBS) Başkanı Tuğgeneral Engin Çakıroğlu, Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım eşlik etti.

Orgeneral Çetin ile Vali Aktaş, ziyaretin ardından çocuklara hediye verdi, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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