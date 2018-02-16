Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Şırnak'ta

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Şırnak'ta esnafı ziyaret etti.
Beraberindekilerle Atatürk Mahallesi Sanat Sokağı'ndaki esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Çetin, kenti terörden arınmış görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Şırnak'ı çok canlı gördüğünü ifade eden Çetin, şunları söyledi:
"Allah'ın yardımı ile askerimizin, jandarmamızın, polisimizin, korucumuzun, vatandaşlarımızın gayreti ve alınan güvenlik tedbirleriyle, herkesin mutlu bir şekilde terör olmadan, insanların huzuru bozulmadan hayatını devam ettirmesi hepimizin isteğidir."
Ziyarette Çetin'e, Vali Mehmet Aktaş, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler Okulu (MEBS) Başkanı Tuğgeneral Engin Çakıroğlu, Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım eşlik etti.
Orgeneral Çetin ile Vali Aktaş, ziyaretin ardından çocuklara hediye verdi, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Selahattin Demirtaş için son dakika kararı!
Hollanda parlamentosundan skandal karar! Sözde 'Ermeni soykırımı'nı tanıdılar
Yunanistan'dan tehdit gibi Türkiye açıklaması
Deniz Yücel'in tahliyesinin ardından Almanya ve Türkiye'den peş peşe açıklamalar!
HSK'da FETÖ depremi! 17 hakim ve savcı açığa alındı!
Son dakika! Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlere müebbet
e-Devlet soyağacı sorgulamasında ortaya çıkan ilginç isimler
TEM otoyolunda tekme tokat kavga! O anlar böyle görüntülendi!
Bursa'da ceset bulundu
Bu kez işler ters gitti!
WhatsApp mesajlarını aslında tamamen silemiyorsunuz!
E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum