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Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 18:21 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe karargahındaki eylemlere ilişkin 243 kişinin yargılandığı davaya devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe karargahındaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde olay tarihinde Mamak 28. Mekanize Tugay Komutanlığı'nda er olarak vatani görevini yapan tutuksuz sanıklar A.K, B.Y, G.A ve F.B.Ö'nün savunması alındı.

Emir komuta zinciri içinde hareket ettiklerini savunan sanıklar, suçsuz olduklarını belirterek, yargılama sonunda beraat talebinde bulundu.

Öte yandan duruşmanın öğleden önceki bölümünde, sanık avukatları gelmediği için duruşmaya 4 saat ara verilmişti.

Duruşmaya, yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

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darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü jandarma genel komutanlığı

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