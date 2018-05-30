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Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 18:12 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 243 kişinin yargılandığı davada tutuksuz sanıklar savunma yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, olay tarihinde Mamak 28. Mekanize Tugay Komutanlığında er olarak vatani görevini yapan tutuksuz sanıklar M.Ş, O.E, S.T, Ü.B, M.K S.A'nın savunması alındı.

Sanık M.Ş, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da tabur nöbetçi subayın, içtima sırasında kırmızı alarm verilebileceğini söyleyerek herkesin hazırlıklı olmasını istediğini belirtti.

İlerleyen saatlerde alarm verildiğini, bunun üzerine silah ve teçhizatını alarak içtima alanına çıktığını anlatan M.Ş, komutanın emriyle zırhlı personel taşıyıcıya (ZPT) bindiğini kaydetti.

Yaklaşık 10 zırhlı araçla karargahtan ayrıldıklarını, bir zaman sonra Jandarma Genel Komutanlığı karargahına geldiklerini anlatan M.Ş, burada bekledikleri sırada sivillerin kendilerine tepki gösterdiğini ifade etti.

İlerleyen saatlerde polislere teslim olduklarını, darbe girişimine katkı sunacak bir eylemde bulunmadığını iddia eden M.Ş, beraatini istedi.

Sanık O.E de vatani görevini yaptığı sırada iradesi dışında gelişen olayların içinde kendisini bulduğunu savunarak, suçsuz olduğunu iddia etti. Komutanın emriyle zırhlı araçla Jandarma Genel Komutanlığı karargahına götürüldüklerini anlatan O.E, burada yasadışı bir faaliyette bulunmadığını sözlerine ekledi.

Emir komuta zinciri içinde hareket ettiklerini savunan diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek, yargılama sonunda beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya, yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

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15 Temmuz FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü jandarma genel komutanlığı Sanık

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