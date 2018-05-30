Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası

Yaklaşık 10 zırhlı araçla karargahtan ayrıldıklarını, bir zaman sonra Jandarma Genel Komutanlığı karargahına geldiklerini anlatan M.Ş, burada bekledikleri sırada sivillerin kendilerine tepki gösterdiğini ifade etti.

İlerleyen saatlerde alarm verildiğini, bunun üzerine silah ve teçhizatını alarak içtima alanına çıktığını anlatan M.Ş, komutanın emriyle zırhlı personel taşıyıcıya (ZPT) bindiğini kaydetti.

İlerleyen saatlerde polislere teslim olduklarını, darbe girişimine katkı sunacak bir eylemde bulunmadığını iddia eden M.Ş, beraatini istedi.

Sanık O.E de vatani görevini yaptığı sırada iradesi dışında gelişen olayların içinde kendisini bulduğunu savunarak, suçsuz olduğunu iddia etti. Komutanın emriyle zırhlı araçla Jandarma Genel Komutanlığı karargahına götürüldüklerini anlatan O.E, burada yasadışı bir faaliyette bulunmadığını sözlerine ekledi.

Emir komuta zinciri içinde hareket ettiklerini savunan diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek, yargılama sonunda beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya, yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

