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Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 19:26 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe karargahındaki eylemlere ilişkin 243 kişinin yargılandığı davaya devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe karargahındaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, olay tarihide uzman erbaş olarak görev yapan tutuksuz sanıklar A.A ve F.Ö'nün savunmaları alındı.

Emir komuta zinciri içinde hareket ettiklerini savunan sanıklar, suçsuz olduklarını belirtti ve yargılama sonunda beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya, yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

PARTNEREşinin en savunmasız anında fotoğrafını çekip...Eşinin en savunmasız anında fotoğrafını çekip...
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Anahtar Kelimeler:
darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü jandarma genel komutanlığı

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