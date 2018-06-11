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Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 14:27 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 sanığın yargılanmasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanık eski üsteğmen hakim Hasan Abazaoğlu hakim karşısına çıktı.

Sanık Abazaoğlu, 15 Temmuz döneminde Jandarma Genel Komutanlığında Personel Yönetim Bilgi Sistemi'nde yazılım mimarlığı yaptığını ifade ederek, olay günü nöbetçi olduğunu söyledi.

Darbe girişiminin yaşandığı gece çalışmalarını tamamlayıp 22.00 gibi mesaiden ayrılmak üzere zemin kata indiğini ancak alışılmışın dışında hareketlilik olduğunu belirten sanık Abazaoğlu, ne olduğunu öğrenmek için yöneldiği harekat merkezinden bir grubun çıkış yaptığını gördüğünü anlattı.

Abazaoğlu, bu gruba ne olduğunu sorduğunu, onların da "büyük bir terör saldırısı ihbarı dolayısıyla hareket merkezini boşalttıklarını, toplantı salonunda bilgilendirme yapılacağını ve oraya gittiklerini" söylediklerini öne sürdü.

Toplantı salonuna gitmek istediğini ancak telefonla girmek yasak olduğu için aracına bırakmak amacıyla otoparka indiğini ileri süren Abazaoğlu, eşini araması gerektiğini düşünerek tekrar telefonunu alıp iç bahçeye çıktığını kaydetti.

Sanık Abazaoğlu, iç bahçenin de kalabalık olduğunu, kamuflajlı kişiler bulunduğunu, konuşmalarda siber saldırı ve terör saldırısı ifadelerini duyduğunu iddia etti.

Uçak ve silah sesleri duyması üzerine daha güvenli olduğu gerekçesiyle otopark bölgesinde beklediğini, aracına geçtiğini öne süren Abazaoğlu, Bodrum 2'deki otoparkta telefon çekmediği için zaman zaman çıkıp telefonuna baktığını, eşi ve arkadaşlarıyla konuştuğunu anlattı.

Abazaoğlu, kalkışma haberlerini gördüğünü de belirterek, 06.00'ya kadar çoğunlukla aracında kaldığını, silah sesleri azalınca da odasına çıktığını öne sürdü.

Silah sesleri kesildiği an odasından dışarı baktığını, iç bahçedeki polislere eliyle işaret ettiğini ve zemin kata inerek teslim olduğunu söyleyen sanık Abazaoğlu, o gece eline silah almadığını, kullanmadığını, ateş etmediğini savundu.

İddiaların aksine FETÖ/PDY üyesi olduğunu da kabul etmeyen Abazaoğlu, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u da kullanmadığını ileri sürdü.

- Silahı montajla vermişler

Abazaoğlu, herhangi bir suç işlemediğini savunarak, 15 Temmuz'da nöbet esnasında tesadüfen bu olaylarla karşılaştığını öne sürdü.

Savunmasının ardından o gece Jandarma Genel Komutanlığındaki fotoğraf ve güvenlik kamerası görüntüleri gösterilen Abazaoğlu, fotoğraf ve görüntülerin çoğunu kabul etmedi.

Abazaoğlu, bazı görüntülere ilişkin de "Ben olabilirim ama görüntüleri kabul etmiyorum." dedi.

Sanık Abazaoğlu, kendisi olduğunu kabul etmediği kişinin, bazı görüntülerde silahlı, bazılarında ise silahsız olduğunu belirterek, o gece silah taşımadığını savundu.

Mahkeme başkanının, kamera görüntüleriyle ilgili, "Fotomontajla silah tutturulabilir mi?" şeklindeki sorusu üzerine Abazaoğlu, "Tabii çok kolay." diyerek yanıt verdi.

Sanık Abazaoğlu, tahliye talebinde bulundu.

Sanık eski astsubay Veli Yırtık da evde otururken terör saldırısı olduğu gerekçesiyle Jandarma Genel Komutanlığına 22.45 gibi gittiğini söyledi.

Orta bahçe denilen bölümde birinin, kalabalığa bağırarak terör saldırısı nedeniyle silah alınmasını istemesi üzerine görev şuuruyla bir MP5 aldığını öne süren Yırtık, "Vazife şuuruyla hareket ederken kendimi çatışmanın içinde buldum." dedi.

Sonrasında polise sığındığını savunan Yırtık, o gece kimseye ateş etmediğini ileri sürdü.

Yırtık, önceki ifadelerini kötü muamele altında verdiğini, bu yüzden huzurdaki beyanlarının kabul edilmesini isteyerek tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya öğle arası verildi.

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FETÖ 15 Temmuz Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi Ankara Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü

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