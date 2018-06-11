Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanık eski üsteğmen hakim Hasan Abazaoğlu hakim karşısına çıktı.

Sanık Abazaoğlu, 15 Temmuz döneminde Jandarma Genel Komutanlığında Personel Yönetim Bilgi Sistemi'nde yazılım mimarlığı yaptığını ifade ederek, olay günü nöbetçi olduğunu söyledi.

Darbe girişiminin yaşandığı gece çalışmalarını tamamlayıp 22.00 gibi mesaiden ayrılmak üzere zemin kata indiğini ancak alışılmışın dışında hareketlilik olduğunu belirten sanık Abazaoğlu, ne olduğunu öğrenmek için yöneldiği harekat merkezinden bir grubun çıkış yaptığını gördüğünü anlattı.

Abazaoğlu, bu gruba ne olduğunu sorduğunu, onların da "büyük bir terör saldırısı ihbarı dolayısıyla hareket merkezini boşalttıklarını, toplantı salonunda bilgilendirme yapılacağını ve oraya gittiklerini" söylediklerini öne sürdü.