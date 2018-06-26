Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, olay tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Daire Başkanı olan eski albay Şükrü Demirtürk savunma yaptı.

Demirtürk, özel işlerini halletmek, hasta olan babası için hastane araştırma yapmak ve arabasının modelini yükseltmek istemek için 14-15 Temmuz'da 2 günlük izin aldığını belirtti.

15 Temmuz günü arabalara bakmak için galerilere gitmesinin ardından akşamüzeri ara sıra simkart arızası veren telefonunu tamir ettirmek için bir alışveriş merkezine gittiğini ifade eden Demirtürk, saat 22.00 sıralarında radyolardan bazı terör haberleri duyduğunu anlattı.

Mağazalardaki televizyonlardan boğaz köprüsünün kapatıldığını gördüğünü anlatan Demirtürk, o dönemde büyük karargahlara terör saldırısı olabileceği yönündeki mesajlarla sürekli uyarıldıklarını söyledi.