Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davada sanıklar savunma yaptı.
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sınıklar Kadir Söylemez ile Süleyman Karaca savunma yaptı.
Eski Kurmay Binbaşı Kadir Söylemez, 15 Temmuz günü olağan dışı bir şeyler olduğunu düşündüğü için 22.30-23.00 saatleri arası özel arabasıyla karargaha gittiğini belirtti.
Karargaha girdiğinde içeride bir kaos ortamı gördüğünü anlatan Söylemez, kimsenin ne yapacağını bilmeden sağa sola koşuştuğunu söyledi.
Odasına çıkarak üniformasını giydiğini ve harekat merkezine gittiğini aktaran Söylemez, daha sonra duyduğu silah seslerinden sonra terör saldırısı olduğunu anladığını ifade etti.
Söylemez, sabaha kadar personeliyle bir odada beklediklerini ve hiç silah kullanmadıklarını savundu.
Hiçbir terör örgütüyle bağı olmadığını iddia eden Söylemez, suçlamaları reddederek, tahliyesini istedi.
Eski Albay Süleyman Karaca da sıkıyönetim direktifini bilmediğini ileri sürerek, hiçbir terör örgütüyle bağlantısı olmadığını savundu.
Karaca, suçlamaları reddederek, tahliyesini talep etti.
Davanın görülmesine yarın devam edilecek.
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