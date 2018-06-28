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Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 21:06 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe karargahındaki eylemlerle ilgili davada, eski teğmen Emrah Bulut tahliye edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe karargahındaki eylemlere ilişkin 243 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, sanık ve avukatlarının tahliyeye yönelik taleplerinin alınacağını belirterek taraflara söz verdi.

Ardından mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, "mevcut delil durumu", "kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olguların varlığı" ve "sanıkların bir kısmının savunmalarını yapmadıkları" gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık eski teğmen Emrah Bulut'un adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşmaya 2 Temmuz Pazartesi günü devam edilecek.

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andarma Genel Komutanlığı FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Sanık

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