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Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 18:39 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe karargahındaki eylemlerle ilgili davada ara kararını açıklayan mahkeme, 5 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe karargahındaki eylemlere ilişkin 243 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, sanık ve avukatların tahliye taleplerinin alınacağını belirterek, taraflara söz verdi.

Sanık avukatları, müvekkillerinin uzun tutukluluk süresinin göz önünde bulundurularak tahliyelerini talep etti. Müşteki avukatları ise sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile kuvvetli suç şüphesinin varlığını gerekçe göstererek, sanıklarının mevcut hallerinin devamını istedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar eski üsteğmen Taner Yurt, eski astsubay Sabri Tuncer, eski uzman çavuş Mehmet Faik Keçeci ve eski kursiyer teğmenler Mehmet Ozansoy ile Ramazan Karlıer'in adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Duruşmaya 5 Kasım'da devam edilecek.

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