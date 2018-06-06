Jandarma Genel Komutanlığı davası

Bunun üzerine araçtan inerek kalabalığın olduğu yere gittiğini belirten Keskin, görüştüğü kişilerden darbe girişimi olduğunu öğrendiğini aktardı.

Eşini daha güvenli bir yere götürmek için restorandan ayrıldıklarını ifade eden Keskin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarından geçerken toplanan insanların dikkatini çektiğini söyledi.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da eşiyle yemekte olduğu sırada, uçakların alçaktan uçmaya başladığını belirten Keskin, İstanbul'daki köprülerin askerler tarafından kapatıldığına ilişkin haberleri gördüğünü anlattı.

Külliye tarafından silah seslerinin geldiğini dile getiren Keskin, bu esnada vatandaşların Jandarma Genel Komutanlığına ilerleyen 2 zırhlı aracı engellemeye çalıştığını ifade etti.

Daha sonra bir helikopterin vatandaşların da bulunduğu Jandarma Genel Komutanlığı nizamiyesi önüne ateş açtığını anlatan Keskin, boynuna isabet eden şarapnel parçası nedeniyle yaralandığını söyledi.

Olay yerinde bayıldığını, kendisine geldiğinde bir polisin yarasına tampon yaptığını belirten Keskin, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldüğünü dile getirdi.

Götürüldüğü hastanede çok sayıda yaralının bulunduğunu aktaran Keskin, yaşadıklarını hastane polisine anlattığını belirtti.

FETÖ üyesi olmadığını, suçsuz olduğunu iddia eden Keskin, beraatini istedi.

Savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçilen Keskin, olay gecesi Jandarma Genel Komutanlığına gelip cephanelikte silah aldığına ilişkin dosyadaki görüntülerini kabul etmedi.

Duruşmaya 11 Haziran Pazartesi günü sanık savunmalarıyla devam edilecek.

