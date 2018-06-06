Jandarma Genel Komutanlığı davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davada sanık savunması alındı.
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, sanık eski astsubay Salim Keskin hakim karşısına çıktı.
Keskin, olay tarihinde Jandarma Kriminal Daire Başkanlığında astsubay rütbesinde görev yaptığını söyledi.
Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da eşiyle yemekte olduğu sırada, uçakların alçaktan uçmaya başladığını belirten Keskin, İstanbul'daki köprülerin askerler tarafından kapatıldığına ilişkin haberleri gördüğünü anlattı.
Eşini daha güvenli bir yere götürmek için restorandan ayrıldıklarını ifade eden Keskin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarından geçerken toplanan insanların dikkatini çektiğini söyledi.
Bunun üzerine araçtan inerek kalabalığın olduğu yere gittiğini belirten Keskin, görüştüğü kişilerden darbe girişimi olduğunu öğrendiğini aktardı.
Külliye tarafından silah seslerinin geldiğini dile getiren Keskin, bu esnada vatandaşların Jandarma Genel Komutanlığına ilerleyen 2 zırhlı aracı engellemeye çalıştığını ifade etti.
Daha sonra bir helikopterin vatandaşların da bulunduğu Jandarma Genel Komutanlığı nizamiyesi önüne ateş açtığını anlatan Keskin, boynuna isabet eden şarapnel parçası nedeniyle yaralandığını söyledi.
Olay yerinde bayıldığını, kendisine geldiğinde bir polisin yarasına tampon yaptığını belirten Keskin, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldüğünü dile getirdi.
Götürüldüğü hastanede çok sayıda yaralının bulunduğunu aktaran Keskin, yaşadıklarını hastane polisine anlattığını belirtti.
FETÖ üyesi olmadığını, suçsuz olduğunu iddia eden Keskin, beraatini istedi.
Savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçilen Keskin, olay gecesi Jandarma Genel Komutanlığına gelip cephanelikte silah aldığına ilişkin dosyadaki görüntülerini kabul etmedi.
Duruşmaya 11 Haziran Pazartesi günü sanık savunmalarıyla devam edilecek.
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