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Jandarma Genel Komutanlığı'nda operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 09:40 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığına yönelik mahrem yapılanmasına ilişki yapılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde operasyon başlattı. Son dakika habere göre, 20'si muvazzaf asker olmak üzere 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığına yönelik mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında; 7 albay, 8 yarbay, iki üsteğmen ve 3 teğmen ile 5 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Gözaltına alınanlar, ifade işlemleri için Emniyete getirildi.

Hakkında gözaltı kararı alınanların bir kısmının muvazzaf, bazılarının ise ihraç edilmiş ya da emekli olmuş kişiler oldukları öğrenildi.

AA

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Fetö 'nün siyasi kanadına ne zaman sıra gelecek acaba....zaman aşımından sonramı....:)
@sadikceylan44 ülkenin huzurunu kaçırmak isteyen itler bunu sorup duruyor.
zaman gelir herkes rahat olsun hiçbir suç cezasız kalmaz
@gecelerkisa24 Hadi oradan sende. Bu ülkede hainlik senin ve senin gibi düşünenlerdedir ! AKPKK !
@sadikceylan44 Yapma ya. Öteki dünyada evet, ama Türkiyede tabiki hayır. Fetö ye en üst düzeyde yatdımları herkes bilirken kandırıldık demek senin gibileri inandırır
ULAN BU NE BE KARDEŞİM.HER GÜN FETÖCÜ SUBAY-POLİS HABERİ DUYMAKTAN KUSACAĞIMIZ GELDİ.EY RTE3 EY AKP BUNLAR DEVLETİ ELE GEÇİRİRKEN SİZ NEREYE BAKIYORDUNUZ.YEDİKLE RİNİZ İÇTİKLERİNİZ HARAM,ZEHİR ZIKKIM OLSUN.
Istanbul eski valisi hüseyin avni mutlu emniyet müdürü fetoyu görmezden gelmekten ceza verilmiş öyleyse FETOYA her istediğini verdiğini ITİRAF edenler yargılanmalı
Sağda solda fetocu aramağa gerek yok arşivlere baktinmiydi fetosu ovenler feto ile kasila kasila poz verenler fetosun şiirini okurken ağlayanlar bedelli damat ferit kamer genç e saldıranlar.. demem o ki saraya uğrayın nerdesin eyy ADALET
taraf olmayan bertaraf olur dedi ya reis sanırım taraf olmayanları bertaraf ediyor feto bahane
bu memleket i çiftliği gibi hukuksuzca yöneten , bu kahpe evlatlarına ne istedilerse veren ve bunlar tarafından kandırılan siyasiler saraylar da yaşasın ve müslümanlığı kiseye bırakmasın , kendilerine biat etmeye yada muhalif olanları yok etmeye çalışsın sinfirsinler !!!! il hesap vermeye gelince görmek isterim bunları !!!!
Fetöcüler yorum yazıyor gene :)) Mimlendiniz oğlum bari isim değiştirin. Gerçi her birinizin en az 10-20 hesabı vardır. Nerden yazıyorsunuz ? Gaygubetlerden mi ? Bekleyin bir gece gelecekler sizede :))
fetonun icine devlet sızmıs.
burdaki fetoculara ne zaman sıra gelecek bakalım
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