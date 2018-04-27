Jandarma Genel Komutanlığı personeli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Jandarma Genel Komutanlığında halen görev yapan 12 binbaşı ve 20 yüzbaşı olmak üzere 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, zanlıların, örgütün mahrem imamları ile kontörlü, ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi.
Halen görevli 12 binbaşı ve 20 yüzbaşıya yönelik gözaltı işlemleri Ankara ve 12 ilde devam ediyor.
Öte yandan, zanlılardan 18'inin şu ana kadar gözaltına alındığı öğrenildi.
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