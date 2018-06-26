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Jandarma Genel Komutanlığı personeline FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 09:59 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, halen görevde olan 6 jandarma astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığında halen görevde bulunan 6 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik daha önce yapılan operasyonlarda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların ifade ve teşhis işlemleri sonucunda FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları tespit edilen ve halen görevde olan 6 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı duyuruldu.

Açıklamada, gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ gözaltı jandarma genel komutanlığı

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