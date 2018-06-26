Jandarma Genel Komutanlığı personeline FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığında halen görevde bulunan 6 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik daha önce yapılan operasyonlarda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların ifade ve teşhis işlemleri sonucunda FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları tespit edilen ve halen görevde olan 6 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı duyuruldu.
Açıklamada, gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor
Bu halde basıldı! İçeride unutulduğunu iddia etti
Erdoğan’ın balkon konuşmasına ABD’deki Türklerden tepki
Tuncay Özkan: Kılıçdaroğlu görevine devam edecek
24 Haziran seçimleri sonrasında ABD’den ilk açıklama: Erdoğan ile Trump görüşecek
Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük
LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı ne zaman açılacak? (MEB, E-okul)
CHP MYK, yarın seçim değerlendirmesi için toplanacak
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!
Sımsıkı sarıldı! Bir an olsun bırakmadı
İngiliz oyuncu ilişkiye girdiği anları kameraya alıp satışa çıkardı!
27 Temmuz'da kıyamet kopacak! Eğer doğruysa...
Okuyucu Yorumları 0 yorum