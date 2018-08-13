HABER

Jandarma Genel Komutanlığında 34 subay emekliye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 05:04 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığında 34 general ve albay emekliye sevk edilirken, 18 general ve albay bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Jandarma Genel Komutanlığında 34 subay emekliye sevk edildi

Jandarma Genel Komutanlığı mensubu subayların emekliye sevk edilmeleri ve bir üst rütbeye terfi ettirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 3 tuğgeneral, 31 albay emekliye sevk edilirken, 5’i general olmak üzere 18 subay, bir üst rütbeye terfi ettirildi.

EMEKLİ OLACAK SUBAYLAR

15 Eylül 2018 tarihinden itibaren emekliye ayrılacak subaylar, Tümgeneral Güray Alpar, Tuğgeneral Mehmet Artar, Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Jandarma Kıdemli Albay Erdal Eren, Jandarma Kıdemli Albay Bektaş Arslan, Jandarma Kıdemli Albay Erhan Nazlı, Jandarma Kıdemli Albay İsmet Cansaran, Jandarma Kıdemli Albay Bülent Mercan, Jandarma Kıdemli Albay Ertuğrul Memiş, Jandarma Kıdemli Albay Dündar Aydın, Jandarma İKM. Kıdemli Albay Ayhan Özdemir, Jandarma MÜH. Kıdemli Albay Faik Eren, Jandarma Kıdemli Albay Ramazan Çalışkan, Jandarma Kıdemli Albay İsmail Güzel, Jandarma Kıdemli Albay Taner Güdükbay, Jandarma KUR. Kıdemli Albay Aziz Yılmaz, Jandarma KUR. Kıdemli Albay Yusuf Kelleli, Jandarma Albay Selahattin Özenli, Jandarma Kıdemli Albay Salih Akbaş, Jandarma Kıdemli Albay Süleyman Gürz, Jandarma Albay Cemal Akyıldız, Jandarma Kıdemli Albay Hacı Mehmet İnce, Jandarma Albay İbrahim Yılmaz, Jandarma Albay Ufuk Urgun, Jandarma Albay Oktay Koç, Jandarma Albay Hasan Çırak, Jandarma Kurmay Albay Hasan Topuz, Jandarma Albay Namık Kemal Çetinkaya, Jandarma PIT. Albay Alaaddin Demiryürek, Jandarma Albay Bülent Keskin, Jandarma Albay Ramazan Fatih Arslan, Jandarma Albay Murat Şağban, Jandarma Albay Ziya Kasacı, Jandarma Albay Celal Mahmut Solak olarak belirlendi.

TERFİ ETTİRİLEN SUBAYLAR

Jandarma Genel Komutanlığı mensubu Tümgeneral Musa Çitil korgenralliğe, Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İsmail Balıbek, Münir Güzel ve Ahmet Hacıoğlu tümgeneralliğe terfi ettirildi. Jandarma Kıdemli Albaylar Şakir Uslu, Yusuf Ziyaaddin Cavlak, Ünsal Bulut, İbrahim Koyuer, Murat Bulut, Halil Şen, Hüseyin Hilmi Atabay, Nuri Öztürk, Alper Sır, Cemil Lütfi Özkul, Selçuk Yıldırım, Ahmet Kavukçu ve Tekin Aktemur tuğgeneralliğe getirildi.

PARTNERYok böyle yetenek! Tüm dünya onu konuşuyorYok böyle yetenek! Tüm dünya onu konuşuyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimlerResmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Ergence tavırlar ABD’ye yakışmıyorAK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Ergence tavırlar ABD’ye yakışmıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jandarma jandarma genel komutanlığı albay subay

En Çok Okunan Haberler

Dolar ve Euro'da son durum

Dolar ve Euro'da son durum

Berat Albayrak: Kurdaki gelişmeler çok net bir saldırının göstergesi

Berat Albayrak: Kurdaki gelişmeler çok net bir saldırının göstergesi

Türkiye-ABD krizini tırmandıracak gelişme! Trump'a skandal teklif

Türkiye-ABD krizini tırmandıracak gelişme! Trump'a skandal teklif

Dolardaki artış sonrası Cumhurbaşkanlığından flaş açıklama: Mevduatlara el konulması söz konusu değil

Dolardaki artış sonrası Cumhurbaşkanlığından flaş açıklama: Mevduatlara el konulması söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: B ve C planlarımızı devreye sokarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: B ve C planlarımızı devreye sokarız

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan duyurdu! Dikkat çeken ekonomi yorumu

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan duyurdu! Dikkat çeken ekonomi yorumu

İlginizi Çekebilir

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Ergence tavırlar ABD’ye yakışmıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Ergence tavırlar ABD’ye yakışmıyor

Ekonomiyle ilgili yalan haber yayanlarla ilgili inceleme başlatıldı

Ekonomiyle ilgili yalan haber yayanlarla ilgili inceleme başlatıldı

Dolardaki artış sonrası Cumhurbaşkanlığından flaş açıklama: Mevduatlara el konulması söz konusu değil

Dolardaki artış sonrası Cumhurbaşkanlığından flaş açıklama: Mevduatlara el konulması söz konusu değil

Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sözde Erzurum eyalet sorumlusu Mahmut Laçin çıktı

Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sözde Erzurum eyalet sorumlusu Mahmut Laçin çıktı

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.