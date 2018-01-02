Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe girişimi davası

"İçtima alanında toplandık. Takım Binbaşımız Tarık Görener geldi. Yanında tanımadığım komutanlar da vardı. Hakan Güler yüzbaşının emrine girip, takip etmemizi söyledi. Araçla Genel Komutanlığa gittik. Süleyman Karaca albayı ve nizamiye bölgesinde kamuflajlı askerler gördük. İç bahçede insanlar koşuşturmaktaydı. Bir yarbayın 'Söylenenleri yapın. Terör saldırısı var, kaçanlar vurulur.' gibi cümleler sarf ettiğini duydum. Yarbayın yanındaki yüzbaşı veya üsteğmen bizi farklı yerlere yönlendirdi. Ben de nizamiye arkasındaki kameriye bölgesine gittim. Belli bir zaman geçtikten sonra silah sesleri duydum. Tatbikattı, terör saldırısıydı derken, şaşırdım kaldım. Jetler ve helikopterler de uçuyordu. Kameriyenin dibine oturup bekledim. Uzun süre kafamı kaldıramadım. Bazen ateş sesleri geliyordu, kimin nereye ateş ettiğini bilmiyorum."

Suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek savunmasına başlayan Güler, olay günü WhatsApp grubundan gece eğitimi yapılacağı mesajı aldıklarını, saat 17.00'de içtima alanına gittiklerini, burada Sadık Köroğlu tarafından saat 20.45'te gece eğitimi yapılacağının söylendiğini anlattı.

Duruşmada ilk olarak, olay tarihinde Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığında kursiyer teğmen olarak görev yapan İbrahim Güler savunmasını yaptı.

Olay günü birliğindeyken Tarık Görener ile karşılaştığını, onun Ankara'daki askeri birliklere saldırı olabileceğinden, bu nedenle kışla komutanı eski tuğgeneral Sadık Köroğlu'nun, Jandarma Genel Komutanlığının takviye edilmesi yönünde emir verdiğinden bahsettiğini aktaran Güler, bu talimatın kendisine iletilmesi üzerine özel aracıyla "terör saldırısına karşı takviye etmek üzere Jandarma Genel Komutanlığına 2-3 timle gittiğini" ileri sürdü.

Tutuklu sanıklardan olay tarihinde Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığında yüzbaşı rütbesiyle proje subayı olarak görev yapan Hakan Güler de suçlamaları reddetti, aleyhine hiçbir delil bulunmadığını savundu.

Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal'ın sorusu üzerine Güler, olay günü yanındaki cep telefonunun uçak modunda olduğunu, bu moda alma emrini tabur komutanının verdiğini söyledi.

Soruşturma sırasında alınan ifadesinde "Terör saldırısı var. Kaçanlar vurulur." diyen albayın "Özkan" olabileceğini söylediğini anımsatan Güler, o albayın salonda bulunmadığını bildirdi.

"Görüntü terör saldırısına karşı önlem alınıyor şeklindeydi. Darbeyle ilgili emare yoktu." diyen Güler, birliğe girince, "kışla komutanının emriyle geldiklerini" söylediğini ve binada nöbetçi amiri aradığını ancak bulamayarak bahçeye döndüğü iddiasını dile getirdi.

Burada bir yarbayla karşılaştığını, yarbayın kendisine duvar dibini gösterdiğini ve arkasından da birkaç kişiyi buraya gönderdiğini anlatan Güler, şöyle devam etti:

"Bir anda karargahın arkasındaki binadan onlarca mermi geldi. Duvara yapıştım. Etrafa 'Ateş ediliyor.' diye bağırıyordum. Binaya girdim. Mermi gelen yeri tespit etmeye çalışıyordum. Oraya terör saldırısı diye gönderilmiştik. Şok olduk. Ateşin kesildiği bir sırada cep telefonundan Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın açıklamalarını gördüm. Şok oldum. Darbeye kalkışma olduğunu öğrenince kendi güvenliğimi sağladım."

Silahlı ve kamuflajlı olmasına ilişkin, "Emir üzerine, terör saldırısı nedeniyle silahlı ve kamuflajlıydım." değerlendirmesini paylaşan Güler, nizamiyeden çıkmayı düşündüğünü ancak bunu yapamayacağını anlayınca binanın üst katlarına çıktığını savundu.