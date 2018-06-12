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Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 12:21 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında karargahtaki eylemlerle ilgili 243 sanığın yargılanmasına devam edildi - Mahkeme Başkanı, duruşma salonunda gösterimi yapılan silahla ateş edildiği ve müştekilerin rehin alınarak götürüldüğü görülen kamera kayıtları hakkında beyanları sorulan eski üsteğmen Mehmet Akif Şeker, görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını ileri sürmesi üzerine, "Bunun her tarafı sensin" ifadesini kullandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi esnasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, eski üsteğmen Mehmet Akif Şeker'in savunması alındı.

Üniversiteden İngilizce bölümünü okuyarak mezun olduğunu, daha sonra Jandarma Genel Komutanlığınca açılan sınavlara girdiğini kaydeden Şeker, ihraç edilmeden önce yurt dışı kurs plan subayı olarak görev yaptığını belirtti.

Olay günü iş yoğunluğu nedeniyle mesaiye kaldığını ifade eden Şeker, "O gece karargahta kalmış olmamın sebebi iddia edildiği gibi darbe kalkışmasına katılmak değil, işlerimin yoğunluğu sebebiyle mesaiye gitmiş olmamdır. Yanlış yerde, yanlış zamanda bulundum." diye konuştu.

Akşam saatlerinde karargahta hareketlilik yaşanmaya başladığını ve neler olduğunu anlamak için saat 22.30'da odasından dışarı çıktığını savunan Şeker, bir yüzbaşının kışlaya terör saldırısı olabileceğini söylemesi üzerine silah aldığını kaydetti.

Şeker, iddianamede, Albay Güven Şağban ve astsubay Ali Bedir'i rehin alınması olaylarından sorumlu tutulduğunu ancak bu suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi. Olay gecesi üzerinde bulunan silahı kimseye doğrultmadığını iddia eden Şeker, kimsenin rehin alınmasında da rolünün bulunmadığını öne sürdü.

Üzerine atılı FETÖ üyeliği suçlamasını da kabul etmeyen Şeker, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

- İzletilen kamera kayıtlarını kabul etmedi

Sanık Şeker'in savunmasının ardından olay gününe ait kamera kayıtları izletileceği belirtildi.

Görüntülerin kendisine izletilmesine gerek olmadığını söyleyen Şeker, kayıtları daha izlemeden kabul etmediğini bildirdi.

Buna rağmen, duruşma salonunda gösterimi yapılan silahla ateş edildiği, müştekilerin rehin alınarak götürüldüğü görülen kamera kayıtları hakkında tekrar beyanları sorulan Şeker, kayıtlardaki kişinin kendisi olmadığını ve kendisine hiç benzemediğini iddia etti.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, "Bunun her tarafı sensin." ifadesini kullandı.

Duruşmaya öğle arası verildi.

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Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ jandarma genel komutanlığı

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