Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili dava

Kışla içinde beklediği sırada silah alınması emri verildiğini, bunun üzerine silah aldığını öne süren Tezcan, iddianameye de yansıyan "Sıkıyönetim ilan edildi." şeklindeki açıklamayı duymadığı öne sürdü.

Tezcan, olay gününe ilişkin beyanlarında, Kara Harp Okulunda gördüğü kurs nedeniyle 18 Temmuz Pazartesi günü yapılması planlanan sınavla ilgili sanıklardan eski üsteğmen Mustafa Alper Ateş'i aradığını, Ateş'in kendisine karargaha terör saldırısı olabileceğini söylemesi üzerine Jandarma Genel Komutanlığı'na gittiğini belirtti.

Savunmasının büyük bölümünü, soruşturma aşamasında alınan ifadelerinin baskı altında alındığı ve kötü muamele gördüğü iddiaları üzerine kuran Tezcan, bu nedenle de önceki beyanlarını kabul etmediğini dile getirdi.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da kanunsuz bir işe karışmadığı ve FETÖ üyesi olmadığını beyan eden Tezcan, "Hiçbir zaman ByLock kullanmadım. FETÖ'nün okullarına, dershanelerine gitmedim. Gazete ve dergilerine abone olmadım. Yardım kuruluşlarına hiçbir ad altında para yardımında bulunmadım." diye konuştu.

Sanık Tezcan, "Bu menfur olayı planlayanların, olaylardan bihaber olanları da olayların içine çektikleri açıktır. Olay günü kanunsuz bir emir almadım, vermedim. Silah kullanmadım. Hakkımda iddia edilen suçlamaların düşürülmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

- Mahkeme Başkanı tepki gösterdi

Tezcan'ın, olay günü yaşadıklarına ilişkin savunmasını kısa tutması ve çapraz sorgusunda kendisine yöneltilen sorulara, "Hatırlamıyorum." ve "İfadelerim baskı altında alındı." şeklinde cevaplaması Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal'ın tepkisini çekti.

Başkan Köksal, "Burada bir saat kendine işkence yapıldığından bahsettin, onları hatırlıyorsun. O gece yaşadıklarını kısaca anlattın. 15 Temmuz'da yaşadıkların iki dakika mı? Sence tutarlı bir savunma mı yaptın?" diyerek sanık Tezcan'a tepki gösterdi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

