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Jandarma, göçmen kaçakçılarını GPS'le yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 18:24 | Son Güncelleme

İzmir'in Urla ilçesinde, 28 yabancı uyruklu göçmeni yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalışan 3 kişi GPS takibiyle yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 28 yabancı uyruklu yakalandı, üç organizatör gözaltına alındı.

İzmir Jandarma Komutanlığı ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı göçle mücadele kapsamındaki istihbari çalışmalarda Uzunkuyu Mahallesi'nde bir grup yabancı uyruklunun yurt dışına çıkma hazırlığında olduğunu tespit etti.

Göçmenleri Yunanistan'ın Sisam adasına kaçırmayı planlayan organizatörlerin araçlarını GPS'le takibe alan ekipler, durdurulan araçlarda çoğunlu Afrikalı 28 yabancı uyrukluyu yakaladı. Jandarma ekipleri, 3 organizatörü de gözaltına aldı.

Şüpheliler işlemleri için karakola, yabancı uyruklular ise İzmir Göç İdaresine gönderildi.

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Göçmen Kaçakçılığı İzmir İl Jandarma Komutanlığı operasyon Urla jandarma Komutanlığı

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