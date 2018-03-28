Jandarma görünce şoke oldu!

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapanlarla ilgili Pülümür ilçesi kırsalında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada sit alanı olarak belirlenen bölgede izinsiz kazı yapan 5 şahıs belirlenerek düzenlenen operasyonla yakalandı. Kazı malzemeleri ele geçirilirken, şahısların 1 metre girişi bulunan 5 metre derinliğinde çukur kazdıkları tespit edildi.

İHA