Jandarma kaçakçılıkla etkin mücadele ediyor

ORHAN ONUR GEMİCİ - Jandarma birimlerinin geçen yıl düzenlediği 7 bin 499 uyuşturucu operasyonunda, 11 bin 35 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı, terör örgütlerine finans kaynağı olmasının yanı sıra vergi kayıplarına yol açan ve insan sağlığını önemli ölçüde tehdit eden kaçakçılık suçlarıyla etkin mücadeleyi sürdürüyor.

Bu kapsamda geçen yıl düzenlenen 7 bin 499 uyuşturucu operasyonunda, 11 bin 35 şüpheli yakalandı.

Son iki yıl kıyaslandığında jandarma birimlerinin operasyon sayısında yüzde 39, zanlı sayısında yüzde 46 oranında artış oldu.

Yapılan aramalarda, 107 ton 411 kilogram esrar, bir ton 813 kilogram eroin, 124 kilo 798 gram metamfetamin, 55 kilo 210 gram bonzai, 22 kilogram afyon, 6 kilo 815 gram morfin, 421 bin 687 captagon hap, 133 bin 204 ecstasy hap, 73 bin 112 tablet sentetik ecza ve bin 258 litre asetik anhidrit ele geçirildi.

Jandarma birimlerince geçen yıl yasa dışı ekim yapılan yerlere yönelik düzenlenen 2 bin 88 operasyonda ise bin 989 kişi gözaltına alındı. Bir önceki yılla kıyaslandığında operasyon sayısında yüzde 11 azalma, şüpheli sayısında yüzde 18 artış yaşandı.