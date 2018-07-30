Jandarma kamu hastanelerinde görev almaya başladı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SON yıllarda sağlık alanında şiddetin önüne geçebilmek İçişleri Bakanlığı tarafından artık hastane polislerinin yanı sıra jandarma da görev yapmaya başladı. Samsun'da 3 kamu hastanesinde jandarmalar görev aldı.
Ülke genelinde son yıllarda sağlıkta yaşanan şiddet ve saldırıların önlenmesi için bir dizi önleyici tedbirler alınmaya başladı.İçişleri Bakanlığı tarafından artık kamu hastanelerinde görevli hastane polislerinin yanı sıra polis ile birlikte jandarma da görevlendirildi. Samsun'da başlayan uygulamada Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde jandarma personelleri polis memurları ile görev alıyor. Hastane polislerinin yanında 1 rütbeli jandarma personeli ile 1 er görev yapıyor. Herhangi şiddet olayınında jandarma personeli polisle birlikte hareket ederek duruma müdahale edecek.
AK Partili Veysel Eroğlu'ndan flaş açıklama: Bekleyin sürprizlerim olacak
Son dakika! Bedelli askerlik yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu
Muharrem İnce'den kurultay imzaları sorusuna dikkat çeken yanıt
YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Üniversite tercih sayfası ne zaman açılacak?
Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir
Suudi Arabistan atağa geçti! Art arda açılıyor!
Gece yattı, sabah yatağında öyle bir şeyle uyandı ki...
'Ölüler ülkesine geçiş kapısı' açılıyor!
Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı
Bunlar da Rusya'nın zalımları!
Manisa’da iki TIR'ın arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Telefonların ışıklarıyla kaza yapan sürücüyü aradılar
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! Boş kontenjanlar için nakil başvurusu ne zaman?
Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu
Twitter'da en çok ve en az kullanılan emojiler hangileri? 23 milyar tweet incelendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum