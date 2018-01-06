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Jandarma komutanı itirafçı oldu! Ankesörlü telefon görüşmelerini anlattı...

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 08:42 | Son Güncelleme 6 saat önce

FETÖ/PDY’nin ‘mahrem imamlar’ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Düzce İl Jandarma Komutanı olan Kıdemli Albay Yılmaz Özdemir itirafçı oldu

Jandarma komutanı itirafçı oldu! Ankesörlü telefon görüşmelerini anlattı...

Jandarma Genel Komutanlığı’nda, FETÖ/PDY’nin ‘mahrem imamlar’ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski Düzce İl Jandarma Komutanı olan Kıdemli Albay Yılmaz Özdemir, örgüt imamlarınca tedbir olarak ankesörlü telefondan aranan isimlerden olduğu gerekçesiyle geçen 22 Aralık’ta gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ilk sorgusunda, örgütle olan bağını reddeden Yılmaz Özdemir, örgüt imamlarıyla ankesörlü telefonlardan yaptığı görüşmelerin sorulması üzerine itirafçı oldu.

Özdemir, ifadesinde özetle şunları söyledi:

“Bu yapıyla ilk defa 1991 yılında Ankara’da askeri okuldan arkadaşım olan H.K. aracılığıyla tanıştım. Beraber Samanyolu okullarına gidip sohbet dinliyorduk. Bu yapıya dini ve manevi duygular ile katıldım. Sabit hat görüşmelerini, ismini Nail olarak bildiğim şahıs ile yaptım. Bu şahıs bir dershanede öğretmendir.

Ancak tanıştığım 2015 yılında, öğretmenlik yapmıyordu. Eşinin optik dükkânı vardı ve beraber bu işi yapıyorlardı. Nail ile beni Konya’da görev yaptığım dönemde, ismini Mehmet Hoca olarak bildiğim öğretmen şahıs tanıştırdı.

Günlerdir konuşulan yüzbaşı adliyeye yüzünü kapatarak geldi

Mehmet Hoca bana, ‘Ankara’da seninle ilgilenecek kişi Nail Hoca’dır’ dedi. Ankara’da göreve başladıktan sonra, Nail ile 3 defa yüz yüze görüştüm, güncel konulardan konuştuk. Bana işimle ilgili herhangi bir talimat ya da telkinde bulunmadı.

ABD'ye kaçan FETÖ üyesi Hüseyin Korkmaz hakkında flaş karar!

Kasım 2015’te son kez görüştüğümüzde beni bir daha aramamasını söyledim. Bu tarihten sonra bir daha görüşmedim.” (Habertürk)

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FETÖ ankesörlü telefon yılmaz özdemir

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
FETÖCÜLER 1985 YILINDAN ITIBAREN BUNLAR ASKERI LISELERE, ÇALINAN SORULARIN SERVIS EDILDIGI AKYAZILI DERSHANELERI ILE ASKERI OKULLARA GIRMEYE BASLADILAR. BU TARIHTEN ITIBAREN DE GIZLI GIZLI, OZELIKLEDE BUYUKSEHIRLERIN FAKIR SEMTLERDEKI ZEKI COCUKLARI, UNIVERSITELILERIN KALDIKLARI EVLERDE ORGUTE KAZANDIRILDI. 90 LARA GELINDIGINDE BASTA GATA LAR OLMAK UZERE HERYER ELE GECIRILMEYE BASLANDI. BUGUN ATILANLARIN 10 MISLI, 100 MISLI GIZLENMIS SEKILDE HALA ORDUDADIR.
1960 larda da varlardı komunizmle mücadele derneklerinde yuvalandılar.Tamamen ABD projesidir.Sözde komunizmle mücadele ediyorlardı.Eğitimsiz ve yoksul çocuklara yöneldiler.Kindardılar,1950 lerden sonraki siyaset tarihimizi iyi okumak gerekir.ABD bu işleri iyi beceriyor,ancak ipliği pazara çıktı.Eleştirilere bakınca kindar nesilin cehaletini görmemek mümkün değil.Ben inanıyorum ki demokrasimiz bu saçmalıklardan güçlenerek çıkacaktır.Umudum tam!
Fetö ile mücadelede eger 1980 lere gidilmezse sonuc tam olarak alinmaz. 1980 lerde Fetö ye EMNIYET GENEL MUDURLUGU nu TESLIM EDILMESI KARARINI KIM ALDI. 1985 TE POLIS KOLEJLERI ACTIRIP TUM BU OKULLARA FETOCU OKUL MUDURLERINI, ISKENCECI  KOMISER YARDIMCILARINI, OGRETMENLERI KIM BULDU. 1984 TE UNIVERSITELERDEN MEZUN FETOCULERI 1985 TE POLIS AKADEMESI SON SINIFA ALIP 1986 TA MEZUN OLUP, POLIS KOLEJLERINE, AKADEMISINE VE OKULLARINA KIM ALDIRDI?
1985 YILINA GELINDIGINDE ANKARA POLIS KOLEJININ DISINDA ISTANBUL,.IZMIR VE AFYON POLIS KOLEJLERI FETOCU OKUL MUDURLERI, OGRETMENLER, KOMISER YARDIMCISI VE YARDIMCI HIZMETLILERI ILE KURULDU. BUNLARIN HEMEN HEPSI FETHULLAHCIYDI. 1988 DE ICISLERI MUSTESARLIGINA ATANAN ESKI IZMIR VALISI VECDI GONUL, IZMIR POLIS KOLEJININ FIRARI MUDURUNU EGITIM DAIRESINI BASINA GETIRDI VE, TUM KOLIS OKUL VE KOLEJLERI ILE POLIS AKADEMISI FETÖYE GECTI. VECDI BEYIN 4 YILLIK MUSTESARLIGINDA EMNIYETIN HER BIRIMI FETOCE ELE GECIRILDI..
İZMİR DE VALI VECDI GONUL ZAMANINDA FETÖCÜLER 1985 YILINDAN ITIBAREN ASKERI LISELERE, ÇALINAN SORULARIN SERVIS EDILDIGI NURETTIN VEREN IN COK IYI BILDIGI AKYAZILI DERSHANELERI ILE ASKERI OKULLARA GIRMEYE BASLADILAR. BU TARIHTEN ITIBAREN DE GIZLI GIZLI, OZELIKLEDE BUYUKSEHIRLERIN FAKIR SEMTLERDEKI ZEKI COCUKLARI, UNIVERSITELILERIN KALDIKLARI EVLERDE ORGUTE KAZANDIRILDI. 90 LARA GELINDIGINDE BASTA GATA LAR OLMAK UZERE ASKERI LISELER HARP OKULU ASTSUBAY OKULLARI HERYER ELE GECIRILMEYE BASLANDI. BUGUN ATILANLARIN 10 MISLI, 100 MISLI GIZLENMIS SEKILDE HALA ORDUDADIR.
bu ne ya herkes itirafçı oluyormuş nedır bu köpeklere üniforma giydirsek daha az maliyetli olur üstelikte kapıdan kovsanda ayrılmaz .bunlar köpeklerdende aşağıymış.
iyi senaryo yazıyor gerçekten...Fetö 2010 lu yıllarda para aktardıklarının deşifresini önlemek için kendi adamının önce bir şirketi dolandırarak zengin olma formulunu uyguladı.Sonrası malum fetö paraları aklanmaya başlıyor.Canlı şahidim.Şimdi bu dolandırız,cı şebeke üyesi AKP de encumen..Ne garip...AKP kimi nasıl temizleyeceğinide şaşırmış durumda.Fetö Ablası AKP kadın kollarında...İlçede yükseltikleri abileri ilçenin birinde ilçe başkanı oldu..Çünki Kripto fetö teşkilatı çalışıyor..Korkarım hükümet tten düşerse AK parti Kriptolar ortalığı yakarlar...
NE İTİRAF ETMİŞ Kİ, CEZA İNDİRİMİ İÇİN İTİRAFÇIYIM DEMİŞ
akp li olupta ftöcü olmayan yoktur...akp nin tmamı fetöcüdür...
Bence itirafci ayaklari yalan. Tsk ya opererasyon lari devam ettirebilmek adina yapulmis bir kurgu..
allah rızası ıcın bırısı cıkıp yıllarca akp kımlıgı adı altında okullar yurtlar veren maddı manevı destek cıkan akp lılerı yargılasın madem feto teror orgutu orgute yardım yataklık 2o13 oncesı ve sonrası dıye orgut uyelıgı yapılmaz
Devletin sana tahsis ettiği ğüç koltuk ve emrine verilen binlerce Asker yetmedimiki Cemaatin sözde Hacı ve Hocalarından medet umdun...
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