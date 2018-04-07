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Jandarma köpeği "Fora" suçlulara göz açtırmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 11:52 | Son Güncelleme

Ordu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde ilerlemiş yaşına rağmen görev yapan eğitimli bomba arama köpeği "Fora", patlayıcı maddelerin ele geçirilmesinde önemli rol üstleniyor - Bomba Arama Köpeği Sorumlusu Jandarma Uzman Çavuş Özdemir: - "Hizmet köpeklerimiz her türlü konuda en büyük destekçimiz. Özellikle patlayıcı silah ve maddelerin ele geçirilmesinde en büyük yardımcımız oluyor"

HAYATİ AKÇAY - Ordu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde ilerlemiş yaşına rağmen görev yapan eğitimli bomba arama köpeği "Fora", suçlulara göz açtırmıyor.

Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev alan 10 yaşındaki Fora, şimdiye kadar birçok operasyon ve görevde patlayıcı maddelerin ele geçirilmesini sağladı.

Eğitmenlerinin nezaretinde birçok operasyonun vazgeçilmezi olan Fora, suçların önlenmesinde etkin rol üstleniyor. Fora, çevre illerin yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de etkin rol alarak güvenlik güçlerinin en büyük destekçisi oluyor.

Bomba Arama Köpeği Sorumlusu Jandarma Uzman Çavuş Ali Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belçika kurdu cinsi köpeğin 10 yaşında olduğunu söyledi.

İlerleyen yaşına rağmen Fora'nın halen görevinin başında olduğunu belirten Özdemir, "Normal şartlarda bu köpekler 9 yaşında emekli edilirler ancak Fora'nın sağlıklı olması ve bakımının da iyi yapılması nedeniyle kondisyonu yerinde. Onun için köpeğimiz halen görevinin başında." diye konuştu.

Köpeğe 2010 yılında Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) eğitim verildiğini anlatan Özdemir, o yıldan beri birlikte çalıştıklarını söyledi.

Fora'nın bu zamana kadar gerek Ordu'da gerekse de Doğu ve Güneydoğu illerindeki faaliyetlerde etkin rol üstlendiği bilgisini veren Özdemir, "Köpeğimiz Ordu'daki faaliyetlerde 25 ruhsatsız tabanca, 5 el yapımı ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, 165 adet 9 milimetre çapında mermi ve 112 av tüfeğinin ele geçirilmesine katkı sunmuştur." diye konuştu.

Özdemir, Fora'nın bina, motorlu kara, hava ve deniz taşıtlarındaki bavul aramalarında da kullanıldığını ifade ederek, "Yine bunların yanında köpeğimiz önemli devlet temsilcilerinin programları öncesinde önleme aramalarında görev alıyor." şeklinde konuştu.

- "Fora, en büyük yardımcımız"

Uzman Çavuş Özdemir, Fora'nın jandarma ekiplerinin en büyük yardımcısı olduğunu dile getirerek, "Hizmet köpeklerimiz her türlü konuda en büyük destekçimiz. Özellikle patlayıcı silah ve maddelerin ele geçirilmesinde en büyük yardımcımız oluyor." açıklamasında bulundu.

Özdemir, Fora'nın, bir araçta ya da alandaki patlayıcıyı bir dakika gibi kısa sürede tespit etme özelliğine sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev alan "Bedel" ve "Kabuk" isimli eğitimli dedektör köpekleri de şimdiye kadar kullanıldıkları birçok operasyonda uyuşturucu ele geçirilmesi ve kaybolan şahısların bulunmasında önemli rol üstlendi.

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Fora Jandarma köpeği ordu

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