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Jandarma'nın paylaşımı büyük beğeni topladı! Bu helikopterle bir ilk

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 13:03 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, Türkiye'de ilk defa arka kapağı sökülerek uçurulan MI-17 helikopterinden jandarma paraşütçülerinin serbest atlayış görüntüleri paylaşıldı.

'İlkleri biz başarırız!' notuyla paylaşılan klipte, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Tugayı personelinin 23 Nisan'da Polatlı Duatepe'de yaptıkları atlayış anları yer aldı.

Klipte, JÖAK paraşüt takımının 10 bin fitte Türk bayrağını dalganlandırdığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma helikopter paylaşım sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Jandarması,polisi,komandosu,özel harekatcısi var mı,hepsi bu vatanın evlatları,hepsi bizim gururumuz dur.Jandarma dan başka birlikler de daha iyisini yapıyor ,jandarmanın reklamı buna mı kaldı yani hiç işte laf olsun torba dolsun,,Bravo Cendere genel müdürlüğü ne o zaman
tebrikler bu yoruma bir sıkımlık diş macunu kazandınız.
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