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Jandarma Okullar Komutanlığı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 14:01 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlerle ilgili 316 kişinin yargılandığı davada sanıkların esasa ilişkin savunmaları alınıyor

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 316 kişinin yargılandığı davaya sanıkların esas hakkındaki savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Sanık eski yarbay Fazıl Ergün, savunmasına "Darbeci değilim. FETÖ mensubu da değilim." diyerek başladı.

Darbeye yönelik kimseden emir ve talimat almadığını, kimseye de emir ve talimat vermediğini iddia eden Ergün, 15 Temmuz'da Güvercinlik'teki Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığında görevli olmasına rağmen "Meskun mahallerde muharebe harekatı" konulu eğitim vermek üzere Okullar Komutanlığına gittiğini ileri sürdü.

Ergün, Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Merkezi'nden arayan "Zekeriya" isimli binbaşının, 15 Temmuz gecesi Okullar Komutanlığında gece eğitimi yapılacağını, bu doğrultuda kendisinin de harekat başkanı tarafından görevlendirildiğini söylediğini iddia etti.

Okula bu maksatla gittiğini ancak terör saldırısı duyumu gelince herkesin bir yere koşturduğunu gördüğünü ifade eden Ergün, bunu duyunca askeri refleksle 1 no'lu nizamiyeye takviyeye gittiğini savundu.

Nizamiyedeyken arayan amirinin de bilgisi doğrultusunda bulunduğu yerde kaldığını iddia eden sanık Ergün, kendisini arayan astları ve bölük komutanlarına da birlikleri hazırlamalarını söylediğini öne sürdü.

Ergün, gecenin ilerleyen saatlerinde darbe olduğunu anladıklarını ancak kışlada darbeye yönelik eylem gerçekleştirilmediğini iddia etti.

Sanık Ergün, "Sonuç olarak benim darbeyle alakam yoktur. Okullar Komutanlığında da darbeye teşebbüs edilmemiştir. Dışarı birlik çıkarılmamış, içeri de birlik girmemiştir." diye konuştu.

Kışlada terör saldırısına karşı tedbir alındığını ileri süren Ergün, bu kapsamda 1 no'lu nizamiyede sabaha kadar beklediğini savundu.

Ergün, 2 no'lu nizamiye bölgesinde bindiği zırhlı araçtan ateş açtığı suçlamasını da kabul etmeyerek beraatini istedi.

Sanık eski yarbay Hacı Akyel de savunmasında MİT'te görev yaptığını, 15 Temmuz akşamı evindeyken uçak sesleri duyması ve televizyonda köprünün kapatıldığı haberlerini görmesi üzerine önce Jandarma Genel Komutanlığına gittiğini, yaşananlardan dolayı buraya girmeden çok sayıda subayın bulunduğu Jandarma Okullar Komutanlığına geçtiğini anlattı.

İstihbaratçı olduğunu ve böyle bir zamanda dışarı çıkması gerektiğini söyleyen Akyel, 23.00 civarında nizamiyeden giriş yaptığını dile getirdi.

Akyel, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını duyduğunu, bu saatten sonra dışarı çıkmak yerine beklemek gerektiğini düşündüğü için orada kaldığını iddia etti.

Sanık eski kursiyer teğmen Fatih Çelik de suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya öğle arası verildi.

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