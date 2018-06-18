Jandarma Okullar komutanlığı davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 316 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esas hakkındaki savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan sanık eski albay Arif Kalkan, MİT'te görevli olduğu halde Jandarma Okullar Komutanlığına gitmesi emredildiği için emre uyduğunu savundu.

Kalkan, yargılamanın hukuksuz ve kanun dışı olduğunu iddia ederek, soruşturmayı yapanlar ve yaklaşık 2 yıldır cezaevinde bulunmasına neden olanların görevlerini kötüye kullandığını ileri sürdü. Kalkan, bu kişilerden davacı ve şikayetçi olduğunu söyledi.

Daha önce mahkeme huzurunda yaptığı savunmasını tekrarladığını ifade eden Kalkan, Jandarma Genel Komutanlığına mensup bir subay olarak karargaha bağlı bir birliğe gitmesini engelleyecek bir kanun, emir ya da talimat bulunmadığını öne sürdü.