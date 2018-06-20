Jandarma Okullar Komutanlığı davası

Bilgi, eve girmeden eşinin bir alışveriş listesi verdiğini, bunun üzerine kışladaki kantine gitmek üzere 3 nolu nizamiyeden giriş yaptığını ifade etti. Giriş yaparken, nizamiyede bir kalabalık olduğunu, nizamiyeden geçtikten sonra kantine gitmeden bazı gruplar görünce onlara ne olduğunu sorduğunu belirten Bilgi, bir subayın "Komutanım, burada terör faaliyeti olacakmış, herkes tedbir alıyor." dediğini iddia etti.

Darbe girişiminin yaşandığı gün doktora eğitimi dolaysıyla izinli olduğunu belirten Bilgi, akşam da tezkeresini alan bir asteğmenle yemek yediğini ve onu otogara bıraktıktan sonra kışla yanındaki evine gittiğini söyledi.

Duruşmada, dün öğleden sonra savunmasına başlayan sanık eski yüzbaşı Dilaver Bilgi, beyanda bulunmaya devam etti. Savunmasında, hukuk ve anayasa hakkında bilgiler paylaşan Bilgi, daha sonra 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Bilgi, bunun üzerine kimseye danışma ihtiyacı hissetmeden, neler yapabileceğini düşündüğünü ve öncelikle gidip kamuflajını giydiğini bildirdi. Daha sonra silah da aldığını anlatan Bilgi, bazı kursiyer teğmenlerle 1 nolu nizamiyeye gittiğini söyledi.

Kalkışmadan haberi olmadığını da savunan Bilgi, nizamiyedeyken arayan Yüksel Yiğit'in "Dilaver, napıyorsun?" diye sorduğunu, kendisinin de "Komutanım, emniyet alıyoruz." dediğini iddia etti.

Bilgi, Yiğit'in, ısrarla "Sen akıllı adamsın, sakın yanlış iş yapma." gibi şeyler söylemesi üzerine "Komutanım buradayız işte." dediğini dile getirdi.

İki, üç kez arayan Yiğit'e, "Beni boşuna arıyorsunuz. İzmirdesiniz zaten, isteseniz de bana katkınız olmayacak." dediğini iddia eden Bilgi, ilerleyen saatlerde WhatsApp gruplarından sıkıyönetim mesajlarının geldiğini ve buna çok şaşırdığını, donup kaldığını ileri sürdü.

Bilgi, ancak birinci önceliğinin yine oradaki emniyet olduğunu savunarak, nizamiyede beklemeyi sürdürdüğünü anlattı.

Sabah saatlerinde Ankara Jandarma Komutanı Albay Ferdi Korkmaz'ın, Coşkun Kazankaya'nın telefonundan birkaç kez arayıp "Dilaver çabuk o noktayı terket. Oraya operasyon düzenleyeceğim." dediğini anlatan Bilgi, ne olduğunu anlamadığını "Komutanım ne operasyonu, niye operasyon çekeceksiniz." karşılığını verdiğini bildirdi.