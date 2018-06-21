Jandarma Okullar Komutanlığı davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 316 kişinin yargılandığı davaya sanıkların esas hakkındaki savunmalarıyla devam edildi.
Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.
Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunmasını yapan sanık eski üsteğmen Haldun Zülkadiroğlu, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Jandarma Kriminal Daire Başkanlığında görevli olduğunu söyledi.
15 Temmuz'da kışlaya, laboratuvardaki DNA örnekleri ve dellilerin muhafazası için arkadaşı üsteğmen Emrah Coşkunsu ile 00.30 civarında gittiğini öne süren Zülkadiroğlu, nizamiyede kışla içinde araç intikalinin yasak ve tehlikeli olduğunun söylendiğini iddia etti.
Amirini arayıp nizamiyede beklemek zorunda kaldıklarını anlattığını bildiren Zülkadiroğlu, daha sonra otoparkta araç içinde beklediğini iddia etti.
Zülkadiroğlu, araçtayken cumhurbaşkanı, başbakan ve komutanların açıklamalarını dinlediklerini, yapacak bir şeyleri olmadığı için geceyi araç içinde geçirdiklerini ileri sürerek, sabah olduğunda tehlikeli olduğunu düşünerek silah aldığını, ancak kısa süre içinde kullanmadan bıraktığını savundu.
Çıkışlar açılınca da eve gittiğini anlatan ve hakkındaki tüm iddiaları reddeden Zülkadiroğlu, beraatini istedi.
- O gece tesadüfen gitmiş
Sanık eski binbaşı Haydar Hacıpaşalıoğlu da bayram tatili için ailesiyle Aydın'a gittiğini, sonrasında 11 Temmuz'da onları bırakarak Ankara'ya dönüp mesaiye başladığını kaydetti.
"15 Temmuz’da, yalnızca sosyal tesislerden istifade etmek için Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı kışlasına gittim." diyen Hacıpaşalıoğlu, darbe girişimine katılmak için gittiği iddiasını kabul etmedi. Hacıpaşalıoğlu, "O gece tamamen tesadüfi nedenlerle gittim." diye konuştu.
Hacıpaşalıoğlu, 1 nolu nizamiyeden giriş yapıktan sonra tesislere giderken yolda eğitim kıyafetli bir grupla karşılaştığını, onlar yanından geçerken "Daha ileri gitmeyin, yollar kapalı" gibi ifadeler duyduğunu iddia ederek, ne olduğunu sorduğunda terör saldırısı yapılacağına yönelik duyumlar alındığını, bu yüzden nizamiyelere takviye ekipler gönderildiğini öğrendiğini ileri sürdü.
Bunun ardından gittiği kayıt kabul binasında da benzer şeyler duyduğunu öne süren Hacıpaşalıoğlu, kışla içinde kalmanın daha emniyetli olacağı düşüncesiyle oradan ayrılmadığını savundu.
Hacıpaşalıoğlu, ilerleyen saatlerde internetten durumu öğrendiğini, uçak seslerini de duyduğunu belirterek bulunduğu araç içinde beklemeyi sürdürdüğünü, bu sırada ailesi ve akrabalarıyla da görüşmeler yaptığını söyledi.
Bir ara uyuyakaldığını, uyandığındaysa geceki tedbirlerin kalktığını gördüğünü anlatan Hacıpaşalıoğlu, bunun üzerine oradan ayrıldığını bildirdi.
Paşalıoğlu, savunmasının sonunda beraatini talep etti.
Duruşma, yarına ertelendi.
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