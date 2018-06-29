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Jandarma Okullar Komutanlığı davası karar için ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 15:51 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı'nda yaşanan eylemlere ilişkin 316 sanıklı davada, esasa ilişkin savunmaların tamamlanmasının ardından duruşma karar için ertelendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı'nda yaşanan eylemlerle ilgili 316 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi salonunda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Sanıklar ve avukatlarının esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Mahkeme, bazı avukatların talep ettiği soruşturmanın genişletilmesi ve tanıkların dinlenilmesi taleplerini, davanın geldiği aşama göz önünde bulundurularak bir katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddetti.

Aralarında eski tuğgeneral Sadık Köroğlu ve eski binbaşı Tarık Görener'in de olduğu ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu 31 sanığın tahliye taleplerinin de reddine karar veren mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma 17 Temmuz'a ertelendi.

Gelecek duruşmada, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından davanın karara bağlanması bekleniyor.

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Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ Jandarma Okullar Komutanlığı

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