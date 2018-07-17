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Jandarma Okullar Komutanlığı davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 10:38 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında eski tuğgeneral Sadık Köroğlu'nun da bulunduğu 31 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı'nda yaşanan eylemlere ilişkin 316 sanıklı davada, aralarında dönemin Jandarma Okullar Komutanı eski tuğgeneral Sadık Köroğlu'nun da bulunduğu 31 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Diğer sanıkların dosyası başka bir davada görülmek üzere ayrıldı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme başkanı Melih Uçar, heyetin aldığı kararı açıkladı.

Buna göre eski tuğgeneral Sadık Köroğlu, eski albay Özkan Doğanay, yarbay Hacı Akyel, yarbay Efkan Güler, binbaşı Tarık Görener ile Mehmet Bakan, Mehmet Özoğul, Fazıl Ergün, Cemil Çetin, Ramazan Atım, Coşkun Kazankaya, Abdullah Serdar Acar, Okan Yalçın, Ramazan Akkuş, İslam Kılıç, Haldün Zülkadiroğlu, Emrah Coşkunsu, Adem Yaşar, Özkan Darendeli, İdris Kaya, Onur Demirel, Osman Küt, Yusuf Yiğit, Dilaver Bilgi, Orhan Çetin, Nurettin Özdoğan, Fatih Çelik, Bahri Barış Cordan, Arif Kalkan, Murat Tamer ve Haydar Hacıpaşalıoğlu ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Ayrıca sanıklardan Fazıl Ergün "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 26 yıl 8 ay, Özkan Darendeli de "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 13 yıl 6 ay daha ceza aldı.

Öte yandan davanın beş firari sanığı ile tutuksuz 280 sanığının dosyaları mevcut dosyadan ayrıldı. Bu sanıkların yargılanmalarına başka bir dava dosyasında devam edilecek.

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15 Temmuz FETÖ Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi Jandarma Okullar Komutanlığı Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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