HABER

Jandarma Okullar Komutanlığı davasında karar çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 12:03 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki faaliyetlere ilişkin 316 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)-FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki faaliyetlere ilişkin 316 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 31 sanığı 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya' teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz yargılanan 280 sanık ile 5 firari sanığın dosyası ayrıldı.
Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından karar için duruşmaya ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski Jandarma Okullar Komutanı Tuğgeneral Sadık Köroğlu, eski Albay Özkan Doğanay, eski yarbaylar Hacı Akyel, Efkan Güler, eski binbaşılar Tarık Görener, Mehmet Bakan ile Mehmet Özoğul, Fazıl Ergün, Cemil Çetin, Ramazan Atım, Coşkun Kazankaya, Abdullah Serdar Acar, Okan Yalçın, Ramazan Akkuş, İslam Kılıç, Haldün Zülkadiroğlu, Emrah Coşkunsu, Adem Yaşar, Özkan Darendeli, İdris Kaya, Onur Demirel, Osman Küt, Yusuf Yiğit, Dilaver Bilgi, Orhan Çetin, Nurettin Özdoğan, Fatih Çelik, Bahri Barış Cordan, Arif Kalkan, Murat Tamer ve Haydar Hacıpaşalıoğlu'nu, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırdı.
Bu sanıklardan Fazıl Ergün ayrıca 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 26 yıl 8 ay, Özkan Darendeli de 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Dosyası ayrılan 280 tutuksuz sanığın başka bir dosyada yargılanmasına devam edecek.

PARTNERKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadıKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadı
TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı!
Yasak bitti, balıkçılar Van Gölü'ne ağlarını attıYasak bitti, balıkçılar Van Gölü'ne ağlarını attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

Barcelona, Domagoj Vida'ya talip oldu

Barcelona, Domagoj Vida'ya talip oldu

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! 13 ilde operasyon: Çok sayıda asker gözaltına alınıyor

Son dakika! 13 ilde operasyon: Çok sayıda asker gözaltına alınıyor

Baldızına dehşeti yaşattı! Gizli kamera ele verdi

Baldızına dehşeti yaşattı! Gizli kamera ele verdi

Bedelli askerlikte son dakika haber! İşte 2018 bedellide yaş ve ücrette son durum

Bedelli askerlikte son dakika haber! İşte 2018 bedellide yaş ve ücrette son durum

Son dakika! Mersin'de bir bina çöktü! Ekipler bölgeye sevk edildi

Son dakika! Mersin'de bir bina çöktü! Ekipler bölgeye sevk edildi

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı!

İstanbul hava durumu! Yağmur mu geliyor? Meteoroloji'den son dakika uyarısı

İstanbul hava durumu! Yağmur mu geliyor? Meteoroloji'den son dakika uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.