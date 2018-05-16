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Jandarma Okullar Komutanlığı FETÖ yapılanması davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 20:07 | Son Güncelleme

FETÖ'nün Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki "mahrem" yapılanmasına ilişkin davada kararını açıklayan mahkeme, 85 sanığı 1 yıl 10 ay 15 gün ile 13 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı - Heyet, 9 sanığın beraatine hükmetti

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki "mahrem" yapılanmasına ilişkin davada kararını açıklayan mahkeme, 85 sanığı 1 yıl 10 ay 15 gün ile 13 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları ve bazı sanık yakınları katıldı.

Sanıklara son sözlerini soran mahkeme, daha sonra hükmü açıkladı.

Heyet, sanıklar Ahmet Salim'i 13 yıl 6 ay, Hasan Hüseyin Akdoğan'ı da 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mustafa Pınar, Zafer Ünsal, Halil Bakırcan, Halil İbrahim İşeri, Mehmet Sümer, Nail Yıldırım, Muhittin Menteşoğlu ve Şükrü Harmancı'yı 10'ar yıl hapisle cezalandıran heyet, Gökhan Kazan, İsmail Bülbül ve Oğuz Okçu'ya 8 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası verdi.

Sanıklar Ahmet Arslan, Orhan Özay, Orhan Uğur, Kasım Yakar, Dursun Sezen ve Sıtkı Yumuş 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.

Gökhan Mandal 6 yıl 10 ay 15 gün, Mustafa Bolat ve Büşra Alaçam'a 6 yıl 3'er ay, Osman Şahin'e ise 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Sanıklar Halil Karayalçın ve Fatih Kürşat Coşkun, 3 yıl 9'ar ay, Yasin Çakır ve Kamil Demiralp de 3 yıl 4'er ay hapis cezası aldı.

Cihan Kaygusuz ve Cuma Demirci 2 yıl 11 ay, Halil Karabulut ve Tuncay Özdemir 2 yıl 9 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet, Bekir Andemir, Servet Sayan, Sadık Bayram, Ali Gağa, Osman Dikmen, Hasan Demir ve Turgay İldeş'e 2 yıl 8 ay 15'er gün hapis cezası verdi.

Sanıklar Alican Yılmaz, Enes Çalıova, Turgay Menekşe, Gökhan Kara, Hamit Kesmez, Mahmut Basut, İsmail Serçe, Kadir Seymen, Mevlüt Kazan, Sezgin Dolgun ve Şükrü Kaya 2 yıl 6'şar ay hapis cezası aldı.

Mehmet Fatih Özdemir, Özkan Aygün, Remzi Kurnaz, Muhammet Ali Gümüşer, Kemal Can Asoğlu, Enes Köksal, İbrahim Soytürk, Samet Sandıkçı, İsmail Arslan, Gökhan Dağlı, Hayrettin Akti, Emre Saydam ve Mustafa Akın, 2 yıl 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet, Ali Kurt, Ali Yılmaz, Ali Öztürk, Mustafa Mert, Metin Karahan, Uğur Uyar, Erol Macit ve Mücahit Öksüz'e 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verildi.

Sanıklar Abdullah Enes Üçer, Çağrı Küçüker, Hakan Acar, Adem Albayrak, Ahmet Elvan, Ferhan Gül, Özkan Ertürk, Ömer Cengiz Pehlivan, Bülent Karabiber, Aziz Altay, Metin Canözel, Burak Akkuş, Mehmet Çolak, Muttalip Öztürk ve Fatma Serçe 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme bu sanıklar hakkında hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Mutlu, Cem Karaaslan, Resul Gül, Erkan Akyüz, Fatma Bakırcan, Büşra Kazan, Cavit Erkan, Ertuğrul Gör ve Ertuğrul Uysal'ın beraatine hükmetti. Batman'da yargılanan Mehmet Fatih Ertem'in dosyası ayrıldı.

Tutuklu sanıklardan Gökhan Mandal'ı adli kontrol şartıyla tahliye eden mahkeme, diğer tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar verdi.

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Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı FETÖ/PDY

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