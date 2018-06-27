Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığında yaşanan eylemlerle ilgili 316 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.
Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi salonunda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.
Duruşmada, iddia makamının esasa ilişkin mütalaasında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen 31 tutuklu sanığın avukatlarının beyanları alındı.
Müvekkillerinin suçsuz olduğu yönünde ifade veren sanık avukatları, sanıkların atılı suçlamalardan beraatlerini isteyerek, tahliye edilmeleri talebinde bulundu.
Davanın görülmesine yarın, avukatların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edilecek.
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