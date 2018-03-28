HABER

Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki darbe girişimine ilişkin davada savcı, 31 sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasını talep etti.

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 11:09 | Son Güncelleme

Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki darbe girişimine ilişkin davada savcı, 31 sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasını talep etti.

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışıMeral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı
Yurt dışına kaçmış... Kayyum atandı!Yurt dışına kaçmış... Kayyum atandı!
OHAL niye devam ediyor?OHAL niye devam ediyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ jandarma okullar komutanlığı davası

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o maddeler

'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o maddeler

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 22 yaralı

Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 22 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Turistler Antalya'ya akın ediyor

Turistler Antalya'ya akın ediyor

Detay Maxinet nedir? Detay Maxinet kapatıldı mı?

Detay Maxinet nedir? Detay Maxinet kapatıldı mı?

O aile isyan etti! 'Oğlumuzu beddualarla defnettik'

O aile isyan etti! 'Oğlumuzu beddualarla defnettik'

Yer: Bayrampaşa! Otomobil alev alev yandı

Yer: Bayrampaşa! Otomobil alev alev yandı

Son dakika! Anadolu Farm kurucusu İsa Kandemir yakalandı!

Son dakika! Anadolu Farm kurucusu İsa Kandemir yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.