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Jandarma özel harekat ve polis özel harekat timleri Afrin'e girdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 11:13 | Son Güncelleme

Gaziantep İslahiye ilçesindeki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nde toplanan Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis Gülbaba ve Hatay Hassa sınırından Afrin'e girdi.

Jandarma ve Polis Özel Harekat timlerinin öncelikle olarak Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde teröristlerden temizlenen köylere sızma girişimini önlemek ve meskun mahal operasyonlarına katılacağı belirtildi. JÖH ve PÖH'lere İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ne ayrılışı ve Afrin'e girişi sırasında vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile sevgi gösterisinde bulundu. Öte yandan harekat kapsamında bölgeye tank sevkiyatı yapıldı.

HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, JÖH ve PÖH'ün Afrin'e girmesiyle ilgili "özel harekatın gitmesi yaklaşan yeni mücadele için hazırlık" dedi. Harekattaki son durum hakkında bilgi veren Bozdağ şunları söyledi:

"Harekat başarıyla planlandığı gibi devam ediyor. Pek çok stratejik nokta ele geçirildi. Harekat hedeflerine ulaşıncaya kadar devam edecektir. Bölgedeki son terörist temizleninceye kadar devam edecektir. Özel harekatın gitmesi yaklaşan yeni mücadele için bir hazırlıktır. Şu anda daha ziyade şehirlerden uzak köy, belde ve kırsalda olan alanlarda mücadele devam ediyor. Alan daraldıkça bu mücadele sivillerin olduğu alana kayacaktır. Bunlar hazırlıklar. Meskun mahale girdiği zaman oradaki tecrübesiyle hareket edilecek" dedi.

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ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI AÇIKLANDI

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'ndan art arda son dakika haberler geliyor. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2059 oldu.

TERÖRİSTLER ATEŞ ALTINA ALINDI

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı. Harekat kapsamında Afrin'in batı ve kuzey kırsalındaki teröristlere ait mevziler, topçu birlikleri tarafından vuruldu.

SINIRA 'FIRTINA OBÜSLERİ' GÖNDERİLDİ

Çeşitli kentlerdeki birliklerden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gönderilen obüs yüklü 7 tır, güvenlik önlemleri altında kent merkezine geldi. Askerler, kentin girişinde zeytin dalları ve Türk bayraklarıyla süslenen yaklaşık 50 araçlık konvoyla karşılandı. Şehrin çıkışına kadar kornalar ve tezahüratlarla uğurlanan askerlerin sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. Öte yandan, Fırtına obüslerinin Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerini ateş altına almaya devam ettiği öğrenildi.

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'KÜRT ŞAHİNLERİ' AFRİN'DE TERÖRİSTLERE KARŞI SAVAŞACAK

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Hamza Tümeni tarafından oluşturulan Kürt Şahinleri Tugayı, Zeytin Dalı Harekatı'nda YPG/PKK-DEAŞ'a karşı savaşmak için hazırlıklarını tamamladı.

Mensupları "özel kuvvetler" eğitimi alarak teröristlerle savaşa hazırlanan Kürt Şahinleri Tugayı, yarın Afrin'e intikal edecek. Tugayın içindeki savaşçıların 400'ünü Kürt, 200'ünü Arap unsurlar oluşturuyor. "Kırmızı bereliler" olarak da bilinen tugayın, Afrin'deki kent merkezinin kuşatmasında ve meskun mahal savaşında yer alması bekleniyor.

"AFRİN HALKIMIZI PKK ZULMÜNDEN KURTARACAĞIZ"

İntikal öncesi askerlerine Kürtçe hitab eden Kürt Şahinleri Tugayı'nın Genel Komutanı Hasan Abdullah Kulli, "Biz, Azez bölgesinin Kürtleriyiz. Biz Hamza Tümeninin mensuplarıyız. İnşallah Afrin'e ulaşacağız. İnşallah Afrin'deki halkımızı, PKK zulmünden kurtaracağız." dedi.

Genel Komutan Yardımcısı Hüseyin Muhammed Nur da "Afrin'deki mazlum halkımızı, PKK'nın zulmüden kurtarmak için geldik. Vallahi, bu fakir halkımızı bu PKK'nın zorbalığından kurtarmak için geldik." ifadelerini kullandı.

Nur, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki sivilleri zorla silah altına aldığını hatırlatarak, "İnşallah Afrin'i PKK'dan kurtaracağımız gün uzak değil. Allah'ın izniyle o gün yakındır." şeklinde konuştu. Tugayın askeri komutanı Mahmut Ahmet Meşşo ise Afrin'i YPG ve YPJ'den kurtarmak için bölgeye geldiklerini vurguladı. ÖSO'nun bileşenlerinden Hamza Tümeni, özel eğitimli unsurlardan oluşuyor. Grubun "siyah bereli" savaşçıları da Zeytin Dalı Harekatı'nda yer alıyor.

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TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KAMPI GÖRÜNTÜLENDİ

Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinin kuzeydoğusunda bulunan Şeran beldesine bağlı Ömeranlı köyü yakınlarında ÖSO ve YPG/PKK arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. ÖSO güçleri ve terör örgütü mensupları arasındaki sıcak çatışma anlarını AA kameraları görüntüledi. Çatışmaların ardından ÖSO birlikleri ele geçirdiği ve teröristlerin silahlı eğitim kampı olarak kullandığı alana girdi. Çatışmada, kamptaki teröristler etkisiz hale getirildi.

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ÖRGÜT ELEBAŞINI KAYAYA RESMETMİŞLER

Kamp alanında, teröristlerin, üzerine örgüt elebaşı "Apo" adını yazdıkları bir kayanın üst kısmını insan başı şeklinde yontmaya çalışarak, elebaşının yüzünü kabartma halinde resmettikleri dikkati çekti.

ÖSO güçleri, kampın ele geçirilmesinin ardından kayada yüzün resmedildiği bölümü tahrip ederken, barınaklarda örgüte ait çok sayıda flama ve doküman buldu.

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BUGÜNE KADAR 112 NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 84'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 112 noktayı ele geçirdi.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Meydan Ekbez, Bendirek, Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Umranlı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi."

AA

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Allahım yardımcıları olsun...
Rabbim yar ve yardımcınız olsun bize burdan herşey çok kolay Allah acınızı göstermesin
Allah Yar ve Yardımcıları olsun Zayiyat Vermeden Dönerler
Rabbim yardımcınız olsun Allah sizleri korusun sıktığınız hedefi bulsun
Allah, askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun.
haydin Aslanlar.. Allah yardımcınız olsun Tertemiz edin gelin İnşaallah
HAYDİ BİSMİLLAH,ALLAH'A EMANET OLUN ALLAH'IN ARSLANLARI...TIRNAĞINIZ TAŞA DEĞMESİN...
natonun ikinci gucu tum ordusunu cetelerle beraber afrine soktu nafile bir adim ilerleyemiyor
@ido_pling_1978 sivil hassasiyeti olmasa 3 günde dümdüz olur orası..Validenin eteğinin altından konuşma meydana çık sefil heval
Allah yar ve yardımcınız olsun... Gazamiz mübarek olsun
Aslanlar Rabbim yardımcınız olsun..
allahım yar ve yardımcınız olsun dualarımız sizinle
ALLAH yar ve yardımcınız olsun
dünya nın en cesur en iyi askerleri ALLAH esirgesin
ALLAH yar ve yardımcınız olsun rabbime emanetsiniz hepiniz.
sizin Allah ınıza kurban olayım PÖH , JÖH yavru kurtlar sizleri Allah a emanet ediyorum temizleyin pislikleri tüm özel güvenliklere sevgi ve saygılarımla.
Kaba temizlik yapıldı şimdi detaylı tip temel temizlik zamanı. Allah kılınıza zeval gelmeden sağ salim vatana geri dönüş nasip etsin.
Allah Sizleri korusun, her daim yanınızda olsun
Ayağınıza taş değmesin, hedefiniz şaşmasın, ALLAH (cc) sizleri ve tüm TÜRK, TÜRKMEN ve İSLAM uğruna savaşan müslümanları güçlü kılsın, nice zaferler nasip etsin bizlere, hiçbirinizin acısını göstermesin bizlere, biz mazlumun mağdurun yanında oldukça ALLAH(cc) hep yanımızda olur inşallah
savaş asıl şimdi başlıyor
Sadece dua etmek olmaz Mehmetçik vakfına bağış yapalım
İşgalci emperyalist güçlerin taşeronu katil pkk pyd döktüğü kanlarda boğulacaktır
ULAN BU MEDYA NASIL BİR HAİN MEDYA HAYRET VALLAHİ???? ÖZEL TİMLERİMİZİN ARASINA HEMEN "kürt şahinler" ŞEKLİNDE YİNE BÖLÜCÜK REKLAMI KOYMUŞLAR!!!! DÜN "kürt kartalları" ydı HABER. DEMİŞTİK ONLARDAN KARTAL DEĞİL SIĞIRCIK OLUR... BUGÜN ŞAHİN YAPMIŞLAR... YARIN SIĞIRCIK OLURLAR.... YAŞASIN KAHRAMAN TÜRK ORDUMUZ........
Niye bunları detaylı bir şekilde haber yapıp yayımlıyorsunuz aklım ermedi. Karşı taraf tedbirini alıp bizim çocuklarımızı katletsin diye mi? Operasyon dediğin gizli olmaz mı?
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