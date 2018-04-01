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Jandarma özel harekatçıya memleketinde son görev

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 14:47 | Son Güncelleme

Kilis’te jandarma onbaşı arkadaşının silahıyla yanlışlıkla kendini vuran uzman onbaşı İsmail Tugay Özcan (23), memleketi Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde son yolculuğuna uğurlandı.Cenazesi gece saatlerinde Kilis Devlet Hastanesi morgundan alınarak Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesine getirilen 23 yaşındaki İsmail Tugay Özcan için sabah saatlerinde evinin önünde helallik alındı.

Kilis’te jandarma onbaşı arkadaşının silahıyla yanlışlıkla kendini vuran uzman onbaşı İsmail Tugay Özcan (23), memleketi Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazesi gece saatlerinde Kilis Devlet Hastanesi morgundan alınarak Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesine getirilen 23 yaşındaki İsmail Tugay Özcan için sabah saatlerinde evinin önünde helallik alındı. Askeri törenle beldedeki pazar yerine getirilen askerin tabutu başında ailesi gözyaşı döktü. Özcan’ın tabutu başına gelen babası Adnan Özcan, "Ben seni şehit vermedim. Bugün doğum günün. Bak bir tane daha kobra ağabeyin var. Onu da vereceğim yavrum. Gerekirse ben giderim" diye feryat etti.
Özcan’ın ağabeyi Erhan Özcan’ın da kardeşiyle Adıyaman JÖH’te görevli olduğu, 5 aylık asker olduğu öğrenilen İsmail Tugay Özcan’ın Kilis’te geçici görev yaptığı öğrenildi. Tugay Özcan’ın annesi Fatoş Özcan ise cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. Oğlunun tabutu başında gözyaşı döken anneyi ağabey Erhan Özcan teselli etti. İsmail Tugay Özcan’ın bekar olduğu öğrenildi.

Cenazeyi müftü kıldırdı
Öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazına yaklaşık bin kişi katıldı. Cenaze namazını ise Çaycuma İlçe Müftüsü Rauf Arcaklıoğlu kıldırdı. Törene AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Zonguldak Alay Komutanı Yardımcısı Albay Ertan Varol, Bartın Deniz Komutanlığından Deniz Piyade Albay Hakan Metin Kişi, askeri personel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve belde halkı katıldı. Müftü Arcaklıoğlu, "Görevinin başında şehadet şerbetini içen değerli kardeşimize, kahramanımıza, İsmail Tugay Özcan kardeşimize hem vefamızı göstermek, son görevimizi ifa etmek hem de dua anlamında cenaze namazımızı kılmak üzere buluştuk. Cenab-ı Mevlam İsmail kardeşimize rahmet eylesin. Ruhu şad olsun. Kahraman kardeşimize, şehidimize İsmail Tugay Özcan kardeşimize biz de haklarımızı helal ettik" diye konuştu.
Kılınan namazın ardından yapılan dualarla birlikte askerler tarafından defnedilmek üzere omuzlara alınan Özcan’ın naaşı, cenaze aracına taşındı.

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