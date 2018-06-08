HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Jandarma personeline yönelik FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 11:09 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığından 3'ü muvazzaf 23 asker hakkında gözaltı kararı aldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı personeli 3'ü muvazzaf 23 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile kontörlü ve ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları belirlenen 23 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 8 ilde devam ettiği belirtilen açıklamada, zanlılardan 3 yüzbaşının halen görevde olduğu, 7 binbaşı ve 13 yüzbaşı hakkında ise kısa süre önce bu soruşturma nedeniyle idari işlem yapıldığı kaydedildi.

PARTNERİşte Kıraç'ın çiftlik hayatı İşte Kıraç'ın çiftlik hayatı
Dev platform Çanakkale Boğazı'ndan geçtiDev platform Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Bodrum'da kedi, köpek ve tavuklar zehirli kıyma ile telef olduBodrum'da kedi, köpek ve tavuklar zehirli kıyma ile telef oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ankesörlü telefon FETÖ jandarma genel komutanlığı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu! Muharrem İnce listede yok

Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu! Muharrem İnce listede yok

Karakolda uzun namlulu silahla fotoğraf çektiren şahıs polis değil vatandaş çıktı

Karakolda uzun namlulu silahla fotoğraf çektiren şahıs polis değil vatandaş çıktı

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konuşmak için parka çağırdı! Sonrası tam anlamıyla dehşet

Konuşmak için parka çağırdı! Sonrası tam anlamıyla dehşet

7 yıldır emekli olamıyor nedeni ise sadece bir harf!

7 yıldır emekli olamıyor nedeni ise sadece bir harf!

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılır? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılır? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

Ankara ve İstanbul'da son dakika operasyonu! Derneklere baskın, rütbeli askerlere gözaltı

Ankara ve İstanbul'da son dakika operasyonu! Derneklere baskın, rütbeli askerlere gözaltı

7000 bekçi alımı başvuru ekranı açıldı ve başvuru şartları açıklandı! Sınav ne zaman?

7000 bekçi alımı başvuru ekranı açıldı ve başvuru şartları açıklandı! Sınav ne zaman?

Son dakika! 'Erdoğan Demirören hayatını kaybetti' iddiası! Hastaneden açıklama

Son dakika! 'Erdoğan Demirören hayatını kaybetti' iddiası! Hastaneden açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.