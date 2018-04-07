Jandarma sayesinde 378 öğrenci şehri ilk kez gördü

Adıyaman’da köylerde eğitim gören 32 okuldan 378 öğrenci, İl Jandarma Komutanlığının Toplum Destekli Güvenlik Hizmet Modeli kapsamında, ilk defa Adıyaman şehir merkezini görmenin mutluluğunu yaşadı.

Minibüslerle şehre getirilen çocuklar İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ercan Atasoy tarafından Jandarma Alay Komutanlığı nizamiyesinde karşılanarak misafir edildi.

Alay Komutanlığı bahçesinde jandarmaya ait zırhlı kobralarla trafik ve asayiş timlerinin motosikletli araç ve gereçlerine binen çocuklar, araç ve gereçler hakkında bilgi alıp, jandarmanın çalışmalarını yakından inceledi.

Öğrenciler, jandarmanın iz sürme ve bomba arama köpeği olan ‘Merhem’ adlı köpeğin gösterisine büyük ilgi gösterdi. Merhem adlı köpeğin yaptığı birbirinden güzel gösteriler öğrenciler tarafından büyük alkış aldı. Bir günlük şehir gezisinin tadını çıkararak gönüllerince eğlenen çocukların mutlulukları görülmeye değerdi.

İl Jandarma Komutanlığındaki etkinliğin ardından Türkiye Petrolleri sosyal tesislerinde çocuklara öğle yemeği ikram edildi.

Yemek sonrası çocuklara çeşitli hediyelerin dağıtılmasının ardından, köylü çocuklar hayatlarından ilk defa Adana Şehir Tiyatrosunca sergilenen “Don Kişot” adlı çocuk tiyatrosunu izledi.

Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri kapsamında il genelinde buluna 32 köy okulundan 378 öğrenciyi İl Jandarma Komutanlığı kışlasında misafir ettiklerini belirten İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, “Çocuklara seslenerek, İl Jandarma Komutanlığı olarak Toplum Destekli Güvenlik Modeli kapsamında geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızda özellikle vatan, millet ve bayrak sevgisinin güçlenmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bugünün küçüğü olan değerli evlatlarımız; bugün bizlerin bulunduğu makam ve görevlerde yarın sizler yer alacak ve güzel ülkemizi müreffeh seviyelere ulaştırmak için bu bayrak yarışında durmadan ve yorulmadan koşmaya devam edeceksiniz. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizlersiniz” dedi.

Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu ise, Adıyaman Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe ve tiyatro etkinliğine katılan tüm öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencilerle yemek yiyerek sohbet eden Vali Nurullah Naci Kalkancı ise, istiklal ve istikbalimizin teminatı olan çocukların kasabasına, memleketine ve ülkesine hizmet etmeleri için derslerine çok çalışmaları konusunda çeşitli tavsiyelerde bulunarak başarılar diledi. Programa Vali Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik katıldı.