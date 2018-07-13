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Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımları 2018: Başvuru ekranı (e-Devlet) ve başvuru şartları ve kılavuz

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 11:38 | Son Güncelleme

2018 Jandarma uzman erbaş alımı için başvuru dönemi başladı. Jandarma Genel Komutanlığı e-devlet üzerinden uzman erbaş alımı için başvuru ekranını açtı. Gerekli şartları taşıyan adaylar Adaylar başvuru süresi boyunca işlemlerini tamamlayarak sınavı beklemeye başlayacaklar. İşte Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları ve başvuru ekranı...,

Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımları 2018: Başvuru ekranı (e-Devlet) ve başvuru şartları ve kılavuz

Jandarma Genel Komutanlığı, uzman erbaş olmayı düşünenlerin beklediği açıklamayı yaptı. 13 Temmuz itibari ile uzman erbaş alımı için başvuru ekranı açıldı. Belirlenen şartları taşıyan vatandaşlar e-devlet üzerinde yer alan ve aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz ekrandan uzman erbaş başvurusu yapabilirler.

UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yukarıdaki bağlantı ile erişeceğiniz sayfaya E-devlet şifreniz ile girip başvuru işlemlerine başlayabilirsiniz.

BAŞVURU SÜRESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Sözleşmeli uzman erbaş alımı için başvuru süresi 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 17.00'da sona erecek. Adayların başvuru işlemlerini bu tarih ve saate kadar tamamlamaları gerekmektedir.

UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI

20 yaşından gün almış olan ve 27 yaşını bitirmemiş olan adayların başvuruları alınacak. 1 Ocak 1991 ile 1 Ocak 1999 tarihleri arasında doğanlar başvuru yapabilecek. Branşlarda aranan özel şartlar ilanın yayımlanmasından sonra şekillenecek.

Kontenjanlar da belirlendi. 2018 uzman erbaş alımı kapsamında 1.997 Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) 333 Lojistik, 15 Bot Serdümen ve 30 Dalış Amiri branşlarında olmak üzere toplam 2.375 Sözleşmeli Uzman Erbaş alınacak.

Lojistik branşı sözleşmeli uzman erbaş için en az ilköğretim, diğer için en az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışında dengi okul mezunu olmak şartı aranacak. Buna göre en az ilkokul mezunu uzman erbaş alımı yapılmış olacak. Aşağıdaki bağlantıdan daha detaylı bilgilere erişebileceğiniz başvuru kılavuzunu indirebilirsiniz.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMLARI (2018-1) BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ


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